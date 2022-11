Occhi sul derby di Roma: il piano B di mercato per la Juventus

La Juventus mette nella sua lista un protagonista del derby di Roma: il ‘piano B’ a sorpresa dei bianconeri

Ultime partite del 2022 della Juventus, con l’obiettivo e la necessità di fare più punti possibile per cercare di rimanere agganciati al treno di testa. Soprattutto vista la presenza, in calendario, degli scontri diretti con Inter e Lazio. Poi, sarà il momento di iniziare a programmare il 2023, nell’immediato e per il futuro.

Bianconeri che dovranno monitorare il mercato alla ricerca di occasioni, per gennaio, per puntellare una rosa che ha palesato non poche criticità, nonostante il mercato estivo fosse sembrato fatto su misura per Allegri e con le mosse ideali per provare a essere competitivi anche per il primato in classifica. Un obiettivo che in questo momento appare piuttosto lontano. La compagine bianconera vista fin qui non sembra avere nelle corde una rimonta storica come quella di qualche stagione fa. Le mosse dei mercato andranno poi pianificate anche per il prossimo anno, quello in cui servirà mettere mano alla squadra per una rifondazione di più ampio respiro. Sono molti i giocatori che sembrano arrivati a fine ciclo e altri che non stanno meritando la conferma. Così, Cherubini e i suoi hanno una ‘lista’ di possibili obiettivi per l’estate. Uno dei quali arriva dal derby di Roma di quest’oggi.

Juventus, Zaccagni nel mirino: ma non è una priorità

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato, tra i papabili ci sarebbe anche Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo, entrato anche nel giro della Nazionale, sta disputando una buona stagione con la Lazio di Sarri e confermando buone doti. Su Twitter, sempre Konur chiarisce che però l’ex Verona non sarebbe una priorità per la Juventus, ma rappresenterebbe un ‘piano B’ cui rivolgersi qualora non fossero raggiunti altri obiettivi per quanto riguarda le fasce offensive.