Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi sabato 5 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 5 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con uno dei temi di mercato più importanti del momento: “Leao, la firma che scotta“. Tra il Milan e il portoghese non c’è l’accordo per le cifre per il rinnovo, almeno per il momento. Intanto, il campionato propone un weekend da urlo: “Juve-Inter, a noi“, con Mandzukic e Roberto Carlos che parlano del derby d’Italia. Di spalla, il big match di oggi, con la capolista sul campo dell’Atalanta ma con una assenza importante: “Napoli: c’è la Dea, non il mago“. Kvaratskhelia, infatti, non ci sarà per un problema fisico.

Sul ‘Corriere dello Sport’, apertura dedicata proprio alla super sfida di oggi a Bergamo: “Tanto c’è Osi”. Il Napoli si affida al nigeriano per allungare la striscia di vittorie e tentare la vera e propria fuga. Domani invece Juventus-Inter, con una vigilia importante per entrambe: “Max per il sorpasso. Inzaghi, asso Calha“.

Il big match di domani tiene banco, naturalmente, su ‘Tuttosport’, con un tifoso d’eccezione come Jean Alesi a presentare la sfida: “Juve, sgomma sull’Inter!“. Di spalla, occhio agli sviluppi di mercato in casa Torino: “La Premier chiama Juric“, con il tecnico richiesto dal Nottingham e non solo. “Crash test senza Kvara” è il titolo che presenta Atalanta-Napoli, mentre stasera c’è Milan-Spezia, con un protagonista particolare: “Kiwior, il Milan ti guarda“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di sabato 5 novembre 2022

Spostiamoci all’estero, dove i motivi di interesse non mancano. Su ‘As’, in Spagna, intervista a Bernd Reichart, Ceo della Superlega, che prova a far valere le sue ragioni e a perorare la causa del nuovo format: “Habrà un control financiero tajante“. In Inghilterra, invece, la risposta tagliente e ironica di Guardiola a Ibrahimovic su Haaland: “Take Zlat” nel titolo del ‘Mirror’.