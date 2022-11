Dietrofront Tare: la dichiarazione che cambia tutto alla vigilia del Derby

Igli Tare ha voluto fare chiarezza sulle sue dichiarazioni sulla Conference League, rispondendo anche alla frecciata di Mourinho

E’ già atmosfera derby per Roma e Lazio. Ad accendere il clima ci ha pensato Josè Mourinho, richiamando alcune dichiarazioni di Tare dopo l’eliminazione dei biancocelesti dalla Europa League.

Il tecnico portoghese commentando la retrocessione in Conference della squadra di Sarri ha ricordato le parole di Tare dello scorso anno (“il trofeo dei perdenti”), spiegando che la Lazio è favorita per la vittoria finale anche se “a Tare quella competizione non piace”:

Ora arrivano nuove dichiarazioni del dirigente albanese che alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha voluto chiarire le sue parole di qualche tempo fa, sgombrando il campo da qualsiasi equivoco.

Lazio, Tare chiarisce le frasi sulla Conference

Nelle parole riportate dal quotidiano rosa, Igli Tare afferma che la Conference è ora un obiettivo per Sarri e i suoi calciatori. “Per la crescita della società sarebbe importante che la Lazio giocasse ogni anno nella massima competizione europea, ma ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo” le sue dichiarazioni che replicano anche a quelle di Mourinho.

Il direttore sportivo del club presieduto da Lotito è chiaro: “Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità”. Lo scorso anno è accaduto alla Roma: vittoria e grandi festeggiamenti. Ora la Lazio vuole bissare il trionfo italiano.