Juventus stroncata subito: “Non vanno lontano”

La Juventus ha salutato mestamente la Champions con l’ennesima sconfitta e si approccia alla sfida contro l’Inter dopo tre successi in fila in Serie A. Ciononostante la ripresa sembra lontana

L’avvio di stagione della Juventus è sotto gli occhi di tutti. Un disastro vero e proprio in Champions League dove, con cinque sconfitte in sei partite, i bianconeri hanno salutato con largo anticipo la massima competizione europea, aggrappandosi con appena tre punti all’Europa League. In campionato le cose non sono andate fin qui molto meglio, con l’ottavo posto attuale ed una distanza già considerevole dalla vetta della classifica. La strada è ancora lunga ma quantomeno in Serie A i bianconeri hanno messo in fila tre vittori consecutive contro Torino, Empoli e Lecce.

Questa la marcia d’avvicinamento in vista della prossima sfida valida per la 13esima giornata di campionato e che si giocherà domenica sera allo Stadium contro i rivali di sempre dell’Inter. Il Derby d’Italia servirà quindi per tastare le reali ambizioni di rimonta della Juventus in Serie A, al cospetto di una squadra complessivamente in un buon periodo di forma.

Juventus, Focolari insiste: “Non vedo il gioco. Non vai lontano”

Al netto delle tre vittorie consecutive in Serie A continua però a stentare e non decollare il gioco della squadra di Massimiliano Allegri. Un fattore che alla lunga potrebbe essere pagato ancora in modo negativo. Non vede quindi chissà quale ripresa Furio Focolari che in proposito è intervenuto questa mattina a ‘Radio Radio’ evidenziando: “La Juventus dicono tutti che è in ripresa, ma di cosa? Viene da una sconfitta interna con il Psg, ha vinto 1-0 a Lecce ma con un gol episodico. Io non vedo il gioco e alla lunga se non hai un gioco puoi vincere qualche partita ma non vai lontano. Certo che se rimangono in qualche modo attaccati, a gennaio magari gli scenari potrebbero anche cambiare, ma per il momento è un discorso lontano”.

La Juventus è quindi chiamata a dare continuità anche dal punto di vista del gioco per imbastire una concreta ripresa, poi dal nuovo anno si vedrà.