Ancora un infortunio: a rischio anche per Napoli-Empoli

Ancora un infortunio, il bomber è costretto ad arrendersi: a rischio anche il match tra Napoli ed Empoli di martedì

Ultima settimana di campionato prima della pausa per i Mondiali e gli infortuni continuano a susseguirsi. La Serie A affronta l’ultimo tour de force, con tre partite in sette giorni, prima di dire arrivederci al 2023.

Anche a causa dei tanti impegni ravvicinati, sono diversi i calciatori costretti ai box per problemi fisici. Anche Mattia Destro è stato costretto ad arrendersi ad un infortunio. L’attaccante dell’Empoli è stato cambiato al 7′ di Empoli-Sassuolo per un problema al polpaccio: al suo posto Zanetti ha mandato in campo Lammers. Ora sono da valutare le condizioni del calciatore ex Genoa con i toscani chiamati ad affrontare martedì il Napoli al ‘Maradona’ e successivamente il match salvezza contro la Cremonese.

Empoli-Sassuolo, infortunio per Destro

Mattia Destro potrebbe quindi essere costretto a saltare la sfida contro il Napoli capolista, impegnato quest’oggi a Bergamo contro l’Atalanta. Gli azzurri si presentano senza Kvaratskhelia, fermato da una lombalgia e non convocato da Spalletti. Il talento georgiano potrebbe recuperare per la sfida contro l’Empoli, penultimo appuntamento prima della lunga sosta per lasciare campo al Mondiale.

Per Destro in stagione un solo gol in nove apparizioni, non tutte dal primo minuto. Per il 31enne anche tre partite saltate per un infortunio muscolare. La speranza per Zanetti è che che l’infortunio si riveli meno grave del previsto e che l’attaccante possa tornare subito a disposizione, se non con il Napoli almeno per l’ultimo match del 2022 contro la Cremonese.