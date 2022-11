La Juve resta di stucco: la firma può arrivare subito

L’affare può cogliere di sorpresa la Juventus: la firma sul contratto potrebbe arrivare nell’immediato

Un contratto in scadenza a fine stagione e un nome che alletta e non poco tanti top club in Europa. Già dai tempi dell’Anderlecht, Youri Tielemans era ritenuto uno dei migliori prospetti del calcio belga. Ora dal centrocampista, arrivato alla soglia dei 25 anni, ci si aspetta il definitivo salto di qualità. E chissà che questo salto non possa avvenire in Serie A.

La Juventus infatti è da tempo interessata al centrocampista belga, il cui contratto con il Leicester scadrà a fine stagione. I bianconeri sono sempre alla ricerca di un innesto in mediana da regalare ad Allegri in grado di far fare il salto di qualità e Tielemans rappresenta il profilo perfetto considerando età, esperienza internazionale e costo dell’operazione. La concorrenza certamente non manca: sul giocatore in particolare c’è da tempo l’Arsenal, con Arteta che lo porterebbe volentieri in quel di Londra.

Juve, si complica il colpo Tielemans: può rinnovare

A complicare i piani però ci sarebbe anche una nuova opzione, che non sembrava poter essere presa in considerazione fino a poco tempo fa. Il Leicester infatti si dice fiducioso su quello che è il capitolo rinnovo. Le ‘Foxes’ pensano di riuscire a convincere il centrocampista belga a firmare un nuovo contratto. L’offerta è sul tavolo da più di un anno, ma la firma ancora non c’è.

Il ‘Daily Mail’ sottolinea però che l’ottimismo del club inglese cresce e anche il tecnico Brendan Rodgers si dice fiducioso. Il manager nordirlandese ha esaltato le caratteristiche del giocatore e sa che sarebbe fondamentale averlo ancora nella propria rosa: “Fornisce alla squadra grande conoscenza del gioco ed è un giocatore meraviglioso con cui lavorare – ha affermato Rodgers – Youri è un fantastico professionista e la sua situazione contrattuale non ha mai inciso sulle sue prestazioni. Rinnovo? Il suo futuro sarà deciso nei prossimi mesi”. Parole che rischiano di complicare i piani della Juventus, che spera di poter superare la concorrenza e accaparrarsi il giocatore a costo zero. Le prossime settimane potrebbero quindi rivelarsi decisive.