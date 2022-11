Ha stregato anche Conte: la Juve è accerchiata

Juventus che prepara le mosse di mercato e deve difendersi dall’assalto di Conte: il grande ex tenta lo sgarbo ai bianconeri

Le grandi manovre di mercato stanno già iniziando per tutte le squadre, Juventus inclusa. Ci sono ancora da disputare le ultime partite prima della lunga sosta per il Mondiale, che però vedrà l’attività frenetica da parte delle dirigenze e degli operatori di settore. E sono tanti i punti all’ordine del giorno per i bianconeri.

Il club ha necessità di mettere a segno operazioni importanti da tanti punti di vista. Il mercato estivo non è stato all’altezza delle aspettative e di sicuro la società bianconera vorrà correre ai ripari a gennaio. Qualche operazione si farà, occorre mettere a posto alcune criticità per dare un senso diverso alla seconda parte di stagione. Ma si lavora anche in prospettiva, con un processo di ricostruzione che proseguirà e che passerà, necessariamente, anche dal fronte interno. Ci sono giocatori, all’interno della rosa, che non stanno passando inosservati ai radar delle grandi squadre. In particolare, Antonio Conte, dopo Bentancur e Kulusevski, vorrebbe portare a Londra, tra le fila del Tottenham, un altro bianconero.

Juventus al lavoro per il rinnovo di Iling, nel mirino di Conte e non solo

Parliamo di Samuel Iling-Junior, una delle liete sorprese degli ultimi tempi per Allegri. L’esterno sinistro ha avuto un ottimo impatto in prima squadra, con la prestazione da subentrato contro il Benfica davvero scintillante e quasi in grado di riaprire una gara ormai in ghiaccio. Secondo ‘Tuttosport’, ci pensano gli ‘Spurs’, ma non solo. Occhio anche al Brighton di Roberto De Zerbi. Si allunga dunque la schiera di estimatori di Iling, che vorrebbe più spazio nella Juventus e viene monitorato da diverse squadre in Bundesliga. Un ‘caso’ di mercato che potrebbe complicarsi, i bianconeri dal canto loro vorrebbero investire sul giocatore prelevato dal Chelsea, ma con il contratto in scadenza a giugno. Calciomercato.it vi ha parlato dell’incontro alla Continassa avuto dalla Juventus con l’intermediario Frank Trimboli, che cura gli interessi di Iling. Dopo il rinnovo di Cudrig, l’idea è blindare anche il giovane esterno fino al 2027.