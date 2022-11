Cambio allenatore e colpo in difesa: la Juve si allontana

Le strategie di mercato della Juventus potrebbero scontrarsi con il clamoroso cambio in panchina: il difensore si allontana

Gli addii in estate di Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt hanno imposto alla dirigenza bianconera di andare sul mercato con forza per consegnare un difensore a Massimiliano Allegri. La virata su Gleison Bremer e la conseguente operazione lampo che lo ha portato via dalle ‘grinfie’ dell’Inter sono parse inevitabili.

Nonostante le grandi difficoltà della Juventus in questa prima parte di stagione, il centrale brasiliano è stata una delle poche certezza dell’undici bianconero. La convocazione da parte della Seleçao e le grandi probabilità di prendere parte all’imminente Mondiale con i verdeoro sono il giusto premio per la crescita avuta da Bremer negli ultimi anni. Sotto la ‘Mole’ ora servirebbe un centrale mancino da affiancare all’ex granata, così da completare al meglio il reparto difensivo. Quello che potrebbe tornare di moda è un profilo già seguito in estate, come vi abbiamo rivelato su Calciomercato.it: l’elegante difensore del Villarreal Pau Torres. Rispetto all’estate, però, il pericolo Premier League appare molto più imponente.

Calciomercato Juventus, si complica Pau Torres | Emery lo vuole al Villa

Tra i profili vagliati dalla ‘Vecchia Signora’ in estate per completare il reparto difensivo, oltre a Gleison Bremer, c’è stato anche Pau Torres. Il classe ’97 è uno dei difensori più eleganti sul panorama europeo e nelle prossime settimane prenderà parte al Mondiale del Qatar con la casacca della Spagna. Nato e cresciuto nel Villarreal, ora sembra essere arrivata l’ora di salutare il ‘Submarino amarillo’ e provare a fare un ulteriore step per la propria carriera. La Juventus con lui potrebbe avere il compagno di reparto ideale da affiancare a Bremer, avendo finalmente un centrale mancino nel proprio pacchetto arretrato, ma le sirene della Premier League sono sempre più insistenti.

Secondo quanto riportato da ‘calciomercatonews.com’ e confermato anche da ‘Football Insider’, Unai Emery avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Aston Villa di fiondarsi su Pau Torres per rinforzare la difesa. La possibilità di ritrovare il proprio allenatore, con il quale ha condiviso bei momenti in Spagna, potrebbe essere considerata la più intrigante per il centrale iberico. Il club inglese, poi, potrebbe disporre anche della forza economica necessaria per accontentare le richieste del Villarreal: la Juve non può fare altro che osservare.