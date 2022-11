Calciomercato Juve e Milan, accordo a sorpresa e firma imminente

Brutte notizie per Juventus e Milan: l’attaccante nel mirino di bianconeri e rossoneri rinnova con la sua attuale squadra

Il mercato dominerà le prossime settimane, sovrapponendosi al Mondiale in Qatar. La finestra di trasferimenti si aprirà soltanto a gennaio, è vero, ma con le competizioni per club ferme il tourbillon di voci sarà intenso e inevitabile.

Numerose squadre già al lavoro, per impostare le strategie non soltanto per la finestra invernale ma anche per la prossima stagione. Il discorso riguarda anche, inevitabilmente, le squadre nostrane. In particolare la Juventus deve progettare le mosse per il domani, chiamata a una ricostruzione soltanto abbozzata in estate, con un ‘instant team’ che non ha funzionato. E ora bisogna correre ai ripari con mosse importanti. D’altro canto, il Milan, a sua volta, prepara mosse di spessore, per continuare in un percorso di crescita che lo sta portando a ritrovare spazio, gradualmente, anche in Europa. Entrambe le squadre sarebbero tentate, soprattutto, da affari di rilievo in attacco. Ma c’è un nome registrato sui taccuini sia dei bianconeri che dei rossoneri, che si prepara a sfumare.

Niente da fare per Juventus e Milan: Firmino resta al Liverpool

Roberto Firmino, infatti, in scadenza di contratto con il Liverpool, si prepara a rinnovare. Il brasiliano, che indossa la maglia dei ‘Reds’ dal 2015, si trova molto bene ad Anfield e vorrebbe rimanere. Al punto che, secondo ‘Football Insider’, in Inghilterra, sarebbe disponibile ad accettare una riduzione dell’ingaggio attuale, da oltre 10 milioni di euro a stagione. Una buona notizia per Klopp, che in lui, in un avvio di stagione difficile, ha trovato il solito riferimento di qualità e spessore (8 gol e 4 assist in 18 presenze totali). La Juventus aveva cullato il sogno Firmino in estate, come raccontato da Calciomercato.it. E il nome non era scomparso dai radar bianconeri, così come era ancora presente in quelli del Milan, che sognava un altro ‘scippo’ a zero al Liverpool dopo quello di Origi. Le cose, però, andranno, sembra, in modo diverso, con un Firmino pronto a legarsi ancora ai ‘Reds’ e a un Mondiale da provare a vincere con il Brasile.