L’uragano Ronaldo abbatte la Juve: addio Vlahovic

La bufera attorno a Cristiano Ronaldo potrebbe travolgere direttamente anche la Juve e il destino di Dusan Vlahovic. Nuovo intreccio: cosa sta succedendo

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve ha diviso, e probabilmente divide tutt’ora, i bianconeri e i tifosi. Il ritorno al Manchester United non ha dato i frutti sperati, anzi.

Man mano la fiamma di CR7 si è affievolita dopo il passaggio al club che l’ha reso celebre sulla scena internazionale e ora la situazione con Erik ten Hag è particolarmente esplosiva. Ronaldo, infatti, non è per niente centrale nel progetto del tecnico olandese e di recente il portoghese ha mostrato più volte la sua insofferenza, anche con gesti plateali, e lasciando anzitempo il campo dopo un intero match in panchina. Ora il caso si è ricomposto, ma l’ex Juventus e Real Madrid dà spesso ancora la sensazione di essere un corpo estraneo rispetto al gioco e al nuovo corso lanciato dal Manchester United. Un caso spinosissimo che potrebbe già risolversi a gennaio, in cui secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, il portoghese è pronto a battersi per la cessione. I Red Devils, però, non hanno alcuna intenzione di restare con le mani in mano e si sta già adoperando per trovare il sostituto.

Cristiano Ronaldo ‘rovina’ ancora la Juve: lo United punta Vlahovic

Lo United, infatti, è pronto a cercarsi una nuova punta, possibilmente un giovane di prospettiva ma già affermato, con cui potrebbe rinforzare notevolmente il reparto offensivo. Il primo nome in lista è quello di Benjamin Sesko, secondo il ‘Telegraph’: la punta centrale potrebbe arrivare a costare più di 40 milioni di euro, anche per la grande concorrenza internazionale che è pronta a infoltirsi attorno al centravanti. Non è, però, l’unico obiettivo sulla lista dello United. Infatti, ci sarebbe anche Dusan Vlahovic. Dall’Inghilterra sostengono che, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus potrebbe perdere diversi pezzi importanti e tra questi potrebbe esserci anche il serbo. Sarebbe una tegola non da poco per la Vecchia Signora che intanto spera nella rimonta in Serie A.