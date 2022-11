Il nuovo attaccante arriva a zero: dalla Premier alla Juve

Il mercato dei calciatori in scadenza il prossimo giugno rischia già di infiammarsi prossimamente. Un attaccante in particolare attira anche l’attenzione della Juventus

La Juventus si lecca le ferite dopo una fase a gironi di Champions League disastrosa, e punta a rifarsi quanto meno in campionato dove comunque la distanza dalla vetta è già siderale. Tre le vittorie consecutive in Serie A per la truppa di Massimiliano Allegri che domenica sera si ritroverà di fronte i rivali dell’Inter in una gara da non fallire anche per una questione emotiva e psicologica. Poi ci sarà spazio per le ultime gare ufficiali che precedono la sosta per il Mondiale che manderà quindi in ghiaccio le ostilità per i prossimi mesi.

Gennaio sarà quindi non solo il mese della ripartenza ma anche quello del mercato, con la Juventus impegnata su più fronti e con uno sguardo anche a quello che potrà essere il futuro. Il mercato dei calciatori in scadenza contrattuale potrebbe infatti attirare anche l’attenzione dei bianconeri, con particolare riferimento ad un attaccante di Premier League che sta facendo bene ed è al momento senza rinnovo.

Calciomercato, Juventus e Barcellona su Zaha: senza rinnovo affare a zero

In vista del prossimo futuro la Juventus sarebbe anche al lavoro per rinnovare e potenziare il proprio attacco e dall’Inghilterra spunta un nome intrigante. Secondo quanto evidenziato da ‘Evening Standard’ i bianconeri e il Barcellona esploreranno le possibilità di effettuare una mossa per Wilfred Zaha, attaccante esterno ivoriano in forza al Crystal Palace ma in scadenza di contratto.

Cinque gol e un assist fin qui in Premier per il classe 1992 che da inizio anno, senza un prolungamento, potrà trattare direttamente con altri club. Una situazione che secondo la fonte inglese avrebbe quindi ingolosito Barcellona e Juventus, entrambe pronte ad offrire condizioni competitive a Zaha, con i bianconeri pronti con un giocatore così duttile a dare una ventata fresca all’attacco. Vanno però tenute d’occhio anche Chelsea e Arsenal, che potrebbero anche superare Juve e Barça in termini economici per un’eventuale proposta di stipendio.