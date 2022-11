Juventus, bastano 20 milioni per il bomber a gennaio

La Juventus chiamata alle ultime gare prima della sosta per dare un nuovo senso alla stagione, poi il mercato: occhio al colpo in attacco

L’uscita dalla Champions League, anche per il modo in cui è maturata, ha fatto molto male alla Juventus, che ora ha l’obbligo di rialzarsi e dare un nuovo senso alla sua annata. Ultime tre gare prima del lungo stop per il Mondiale, in cui i bianconeri si giocano moltissimo.

A partire da domenica sera contro l’Inter, in un match come sempre dagli innumerevoli significati e che questa volta può sancire il tentativo di rinascita e risalita in campionato oppure una nuova e ulteriore frenata che rappresenterebbe una zavorra molto pesante sulle ambizioni del club. Contro i nerazzurri, col Verona e con la Lazio, in sette giorni, Allegri spera di recuperare più infortunati possibile e mettere in cascina più punti possibile, per riproporsi nella seconda parte del campionato con rinnovato slancio. Passando anche dal mercato di gennaio dove, inevitabilmente, qualcosa si farà senz’altro. La società deve puntare a fare il massimo cercando di consolidare il piazzamento tra le prime quattro e tentare una difficile risalita nella lotta scudetto. Per cui, è plausibile che si interverrà in diversi reparti. E qualcosa potrebbe avvenire anche in attacco, con un rinforzo ulteriore che potrebbe arrivare con soli 20 milioni di euro.

Juventus, occhio al ritorno di Morata: affare possibile a gennaio, ecco come

E’ la cifra che i bianconeri intendevano mettere sul piatto in estate per acquistare Morata dall’Atletico Madrid e che, secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, potrebbe adesso essere sufficiente per la terza avventura in bianconero dell’attaccante iberico. Con i ‘Colchoneros’, Morata ha avuto un rendimento discreto in campionato, con 5 reti in 12 presenze, ma non è mai andato a segno in Champions League. L’uscita dalle coppe potrebbe obbligare la società a monetizzare in inverno e Simeone potrebbe dare il suo benestare, privilegiando la titolarità della coppia Griezmann-Joao Felix in attacco. Dal punto di vista di Morata e del suo entourage, ovviamente, l’idea di un ritorno a Torino, ambiente in cui si è sempre trovato benissimo, sarebbe graditissima. Palla all’Atletico, dunque.