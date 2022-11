Tifosi protestano e cambia idea: addio Juventus se firma

La Juventus per il prossimo futuro dovrà andare a potenziare anche la fascia sinistra difensiva. Alejandro Grimaldo è tra i papabili terzini passati al vaglio ma dal Portogallo chiedono il rinnovo

Il percorso Champions della Juventus si è interrotto ben prima del previsto. Una debacle totale quella dei bianconeri di Massimiliano Allegri che hanno salutato anzitempo la massima competizione europea con uno score disastroso di cinque sconfitte ed una sola vittoria in sei incontri.

Terzo posto e pass per l’Europa League strappato solamente per differenza reti da parte di Bonucci e soci che hanno quindi ceduto il passo a Benfica e Paris Saint-Germain. Ha fatto impressione soprattutto l’andatura dei lusitani, capaci di mettere dietro anche i parigini grazie ad un percorso senza sconfitte e ricchissimo di gol. Il Benfica è tra le grandi sorprese di questa edizione della Champions League, ed ha messo in mostra tanti talenti estremamente interessanti. In questo senso tra i calciatori già noti al grande pubblico ed affermati c’è il solito Alejandro Grimaldo, accostato anche alla Serie A, con Inter e soprattutto la stessa Juventus interessate.

Calciomercato Juventus, tifosi pazzi per Grimaldo e scatta il movimento social per il rinnovo col Benfica

Alla Juve servirebbe proprio un mancino per la difesa con qualità, caratteristiche ed esperienza di Grimaldo, che abbina ad una buona gamba anche un piede di tutto rispetto, in grado di fornire assist per i compagni così come anche di calciare verso la porta con ottima efficacia. Lo spagnolo è anche un discreto battitore di punizioni ed ha già collezionato tre reti totali e 4 assist tra tutte le competizioni in questo avvio.

Il contratto è in scadenza a giugno 2023, la Juventus, così come anche l’Arsenal, ci pensa ma il Benfica non vuole mollarlo così facilmente. È inoltre partito sui social tra Instagram e Twitter un vero movimento da parte dei tifosi con l’hashtag #renovaGrimaldo per spingere il club a prolungare l’accordo dello spagnolo. A margine dell’ultima foto pubblicata dal calciatore piove infatti la presenza di questo messaggio, su tutti i social: