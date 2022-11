Hanno scelto l’erede di Cuadrado alla Juve: tutto ‘merito’ dell’Inter

Il club bianconero sta già ricercando sul mercato il possibile successore dell’esterno colombiano per la fascia destra

Dopo aver mancato la qualificazione in Champions League, il risultato arrivato sul campo del Maccabi Haifa contro il Benfica ha permesso alla Juventus di ottenere l’accesso ai playoff dell’Europa League. Una competizione avvincente nella quale i bianconeri partiranno tra le squadre favorite una volta recuperati tutti gli infortunati.

Visto l’inizio complicato di stagione tra campionato e Champions, non è escluso che la dirigenza voglia intervenire per aggiustare la rosa di Massimiliano Allegri già il prossimo gennaio durante la finestra invernale del calciomercato. Un ruolo particolarmente discusso nelle ultime partite, ad esempio, è stato quello attualmente occupato a destra da Juan Cuadrado, un po’ calante in termini di prestazioni rispetto ai suoi livelli abituali.

L’esterno colombiano, che lo scorso aprile aveva attivato una clausola per il rinnovo automatico sino al 30 giugno 2023, andrà in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione. Proprio del suo futuro in bianconero, alla vigilia di Juventus-Psg, il calciatore aveva parlato in conferenza stampa, spiegando: “Sono sempre molto contento di essere qui, la Juve è come una famiglia. Qui ho fatto quasi tutta la mia carriera, sono molto grato ai bianconeri. Cerco di fare del mio meglio, il futuro si vedrà più avanti”.

Calciomercato Juventus, Pavard scelto come erede di Cuadrado

L’eredità sulla corsia destra della Juventus che a fine stagione lascerà con molta probabilità Juan Cuadrado, è stato il tema scelto da Calciomercato.it nel sondaggio di oggi. Alla domanda lanciata sul canale Telegram, il 43% degli utenti non ha esitato a votare Benjamin Pavard come miglior opzione possibile per il ruolo di terzino destro.

Il laterale francese, in scadenza con il Bayern Monaco il 30 giugno 2024, si è messo particolarmente in luce nell’ultima giornata europea con l’ottima prestazione coronata da una rete nel match vinto contro l’Inter.

Alle spalle di Pavard, è stato Alvaro Odriozola il terzino che ha raccolto il maggior numero di preferenze con il 24% davanti a Diogo Dalot con il 23%. Ultimo posto con il 10% per Emil Holm, giovane esterno dello Spezia.