La Juve deve dirgli addio, si riduce l’ingaggio e firma con il Liverpool

Arriva un improvviso cambio di strategia: accetta di ridursi lo stipendio e firma con il Liverpool, Juve avvisata

La Juventus ci ha provato quest’estate, Milan e Roma sono alla finestra per capire l’evolversi della situazione. Il futuro però sembra prendere una piega diversa da quella prevista e portare, ancora una volta, al Liverpool.

E’ Roberto Firmino, 31 anni, attaccante in scadenza di contratto con i ‘Reds’, ad aver fatto ingolosire le big della Serie A. La sua esperienza agli ordini di Klopp sembrava potesse essere giunta al capolinea. Un inizio di stagione particolare, poco utilizzato con l’impressione concreta che il suo ciclo fosse arrivato al termine. Poi gli infortuni, l’inizio complicato per il Liverpool e Klopp che decide di affidarsi nuovamente al brasiliano. Ed allora Firmino ha dimostrato che la sua utilità per i ‘Reds’ non è scemata, anzi. Otto gol i stagione, quattro assist e la capacità di adattarsi a qualsiasi posizione sul fronte offensivo. Il classico nove, ma anche sottopunta se dovesse servire alla causa.

Calciomercato Juventus, Firmino verso il rinnovo

E alla causa Firmino ha dimostrato di servire ancora con le sue reti e i suoi assist ed allora il futuro potrebbe essere completamente riscritto. Da un addio quasi certo, con le italiane pronte a prenderlo a gennaio (non la Juve che non ha posti per extracomunitari) o meglio gratis in estate, al rinnovo.

Un piano che però deve fare i conti con il ribaltone voluto da Klopp: stando a quanto riportato da ‘footballinsider247.com’, il Liverpool ha avviato la trattativa per prolungare il contratto di Firmino. Una svolta che per concretizzarsi deve passare però per il sì del calciatore alla riduzione dell’ingaggio attualmente percepito. Un passo fondamentale perché il matrimonio tra i Reds e il brasiliano continui, un passo che il 31enne sarebbe pronto anche a compiere per restare all’Anfield Road. Dopo sette anni, 345 presenze e 106 gol con la maglia del Liverpool, Firmino non sembra più destinato a cambiare maglia. Per il brasiliano si è riaperta la strada che porta al rinnovo: contatti avviati e il sì alla riduzione dell’ingaggio potrebbe portare alla fumata bianca, anzi… reds.