UFFICIALE, blitz e firma: la Juventus blinda un altro gioiello

Rinnovo alla Juventus: il club bianconero blinda il gioiellino dopo il blitz dei giorni scorsi alla Continassa. I dettagli del nuovo contratto

La Juventus blinda un altro gioiello. Il club bianconero ha ufficializzato questa mattina il rinnovo contrattuale di Nicolò Cudrig.

L’attaccante classe 2001 ha prolungato per altre tre stagioni il suo accordo che era in scadenza il prossimo giugno. Nuova scadenza quindi nel giugno 2026 per il centravanti, prelevato nell’estate 2001 dal Monaco. Cudrig in questa stagione ha indossato la maglia bianconera della NextGen, collezionando due reti in otto presenze nel campionato di Serie C con la squadra allenata da Brambilla.

Calciomercato Juventus, dopo Cudrig c’è il rinnovo di Iling

Nei giorni scorsi, in questo senso, non era passata inosservata la presenza di Frank Trimboli nel quartier generale juventino della Continassa, intento proprio a definire il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ del 20enne baby friulano. Nei discorsi tra la dirigenza bianconera con il noto agente – a capo dell’agenzia CAA Base – è inevitabilmente finito anche il prolungamento di Iling-Junior, con Cherubini e soci che hanno compiuto passi importanti per blindare il mancino inglese classe 2003. Infine un altro assistito dell’agenzia di Trimboli è Jorginho, da tempo nei radar della Juventus ma per il quale c’è la forte concorrenza di Barcellona e PSG.