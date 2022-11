Pronto a lasciare la Juventus: ecco cosa pretende

La Juve sta cercando di rialzarsi dopo la pesante eliminazione dalla Champions League. Una delle sorprese, però, potrebbe diventare un caso spinoso

La Juve non ha iniziato al meglio la stagione e non è di certo una novità delle ultime ore e neanche un problema semplice da risolvere.

Se in campionato, infatti, i bianconeri ci stanno mettendo una pezza e hanno centrato delle vittorie importanti per scalare la classifica, lo stesso non si può affatto dire per la Champions League. Dopo le pesanti sconfitte contro Benfica e Maccabi Haifa, infatti, la Vecchia Signora è stata condannata alla retrocessione in Europa League, con ciliegina finale il ko contro il PSG in casa. Un percorso che molti tifosi si attendevano in maniera diversa e che, invece, è stato una vera e propria disfatta, ma con una nota lieta.

Massimiliano Allegri, infatti, ha scoperto un talento assoluto come Samuel Iling-Junior, pescato direttamente in casa. I tanti infortuni stanno dando spazio a giovani affamati e di talenti e tra questi c’è proprio l’esterno, che si sta mettendo in grande evidenza. Contro il Benfica ha cambiato la partita, diventando incontenibile sulla sinistra, e anche in Serie A sta dicendo la sua. Presto, però, quella che si è rivelata una grande risorsa e speranza per la Juve potrebbe diventare un caso piuttosto spinoso sul calciomercato.

Iling-Junior al bivio rinnovo: le condizioni dettate alla Juve

Nei giorni scorsi, infatti, vi abbiamo riportato le ultime novità sul fronte rinnovo con la volontà chiara della Vecchia Signora di accelerare per blindare uno dei talenti più importanti a disposizione. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, le cose sarebbero un po’ più complicate. Il ragazzo avrebbe chiesto maggiori garanzie per il suo futuro e vuole restare nel giro della prima squadra della Juventus anche quando i tanti calciatori ora infortunati torneranno a disposizione. Cosa difficile da immaginare con Allegri in panchina, considerato che il tecnico livornese raramente punta forte sui giovani. Iling-Junior è forte degli interessamenti che arrivano da tutta Europa e, in particolare, da Premier League e Bundesliga. Tra i club in lizza ci sono anche, secondo quanto riportato dal tabloid ‘Evening Standard News’, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia ed Eintracht Francoforte, con i gialloneri in prima fila, dai rumors tedeschi.