Triplo affare per Milan, Inter e Juve: “Scambio di prestiti”

L’annuncio in vista del prossimo mercato di gennaio infiamma la rivalità tra le tre formazioni

Mancano solamente due giorni all’attesissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter. In una giornata infuocata, nella quale andranno in scena match di altissimo livello come Atalanta-Napoli e Roma-Lazio, lo scontro diretto tra bianconeri e nerazzurri assume ancora più importanza.

Ad approfittare dei tanti scontri diretti, però, potrebbe essere il Milan di Stefano Pioli, impegnato sul match che – almeno sulla carta – si presenta come meno proibitivo rispetto agli altri nell’appuntamento di domani sera contro lo Spezia. I rossoneri, smaltita la sconfitta dello scorso turno di campionato rimediata contro il Torino, hanno immediatamente risollevato il morale con il poker qualificazione sul Salisburgo in Champions League.

Milan, Inter e Juventus, peraltro, sono i tre club protagonisti dell’ultimo annuncio di mercato che riguarda Luis Alberto. Come già avvenuto nella passata stagione, il centrocampista spagnolo non sta trovando lo spazio che si aspettava nello scacchiere di Maurizio Sarri. Tra i due, va detto, che non è mai scattata la scintilla e in tal senso le voci della scorsa estate su un presunto ritorno a Siviglia del calciatore non hanno di certo aiutato.

Calciomercato Milan, Inter e Juve: “Scambio di prestiti per Luis Alberto”

Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari ha affrontato il caso del momento in casa Lazio. Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto sembrerebbe essere giunto ai minimi storici e mai come adesso un divorzio appare come necessario. A tal proposito, lo stesso cronista ha spiegato: “Ma io mi chiedo che cosa sta facendo la società in vista di gennaio”.

Considerate le voci di mercato filtrate nelle passate finestre in riferimento alle numerose richieste pervenute alla Lazio anche da importanti club italiani per Luis Alberto, per Focolari la soluzione migliore sarebbe uno scambio di prestiti con tra i seguenti questi club: “Sarebbe il caso di contattare Inter, Milan e Juventus, tutte squadre dove sarebbe titolare, per imbastire uno scambio di prestiti per sei mesi che possa fare comodo. Magari con Krunic con il Milan, con Asllani con l’Inter o con Miretti con la Juventus“.