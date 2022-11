Spalletti nei guai, UFFICIALE: Kvaratskhelia va ko

Dopo la sfida di Champions League persa in modo indolore in casa del Liverpool, il Napoli di Luciano Spalletti fa visita all’Atalanta in campionato. A Bergamo però non ci sarà la stella azzurra

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il ko rimediato in settimana a Liverpool in Champions League, tornerà in campo già domani pomeriggio per il big match della 13esima giornata di Serie A contro l’Atalanta. Sfida d’alta classifica per i partenopei a cui però non prenderà parte Kvicha Kvaratskhelia per una lombalgia acuta. Un’assenza pesantissima quella dell’attaccante azzurro, che in questa prima metà di stagione è stato a dir poco fondamentale nelle vittorie della squadra.

A confermare ufficialmente l’assenza del georgiano per domani è stato lo stesso Napoli con una nota ufficiale in cui si apprende: “Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra”.

Pessime notizie per Spalletti che proprio in una sfida testa a testa tra prima e seconda in classifica in Serie A, dovrà fare a meno di Kvaratskhelia, che tra campionato e Champions League ha messo a referto la bellezza di 8 gol e ben 10 assist. Un impatto devastante sul calcio italiano per il georgiano classe 2001 che ha impressionato praticamente tutti, iniziando anche a far parlare di se al di fuori dei confini nazionali. Dribbling ubriacante, imprevedibilità palla al piede, capacità di creare superiorità numerica per se stesso e per i compagni, senza dimenticare una corposa dose di gol e assist: questo il mix letale a cui dovrà rinunciare domani Luciano Spalletti, che è quindi chiamato a trovare soluzioni tattiche alternative, con Raspadori possibile idea in ballottaggio con Elmas.