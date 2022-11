Sarri non fa drammi: “Squadra pronta a lottare, ma ho un rimpianto”

Lazio, le parole di Maurizio Sarri nel post partita della gara con il Feyenoord. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei biancocelesti.

A margine della sconfitta patita con il Feyenoord, Maurizio Sarri si è presentato ai microfoni di Sky per esprimere il suo punto di vista in merito alla sfida che ha sancito la retrocessione della Lazio in Conference League. Un riferimento al derby è stato poi inevitabile:

GARA – “Atteggiamento buono per tutta la partita, chiaramente in gare come queste si presentano momenti in cui c’era da soffrire, ma non abbiamo concesso molte occasioni. La responsabilità di aver avuto 4-5 volte la possibilità di mettere un uomo davanti al portiere c’è, e siamo stati puniti. La squadra è stata pronta a lottare, con momenti di buon gioco. Sconfitta che a livello di gioco non ci stava, ma che è venuta fuori a livello episodico e può succedere. La squadra però non mi ha deluso.”

PERDITE DI TEMPO – “Siamo stati cinque minuti fermi.E poi vorrei avere un’idea sul tempo effettivo alla fine, dove abbiamo giocato 5 minuti. Non era semplice.”

ANDAMENTO EUROPEO – “A Graz abbiamo fatto un buon pareggio, in casa era una partita in cui se fossimo rimasti in parità numerica, l’avremmo portata a casa. Con il Midtyjlland poi al ritorno abbiamo vinto. Abbiamo toppato questa, e ci costa la qualificazione.

CONFERENCE – “Qualcosa di diverso in Conference? Basta non andare una partita completamente, in campionato te lo puoi permettere, in Coppa no. La nostra eliminazione è tutta lì.”

ATTEGGIAMENTO VISTA DERBY “Bisogna restare calmi ed analizzare la partita in maniera seria e far preparare la prossima senza colpevolizzare più di tanto nessuno. Ho visto una squadra bella tosta, che ha creato 5-6 palle goal. Della partita di stasera ho pochi rimpianti.