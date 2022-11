Sedicesimi Europa League, UFFICIALE: le possibili avversarie della Juve

Juventus ai sedicesimi di Europa League: ecco le possibili avversarie dei bianconeri ai sorteggi.

Sebbene la Juventus di Max Allegri abbia rimediato anche contro il Psg una sconfitta in Champions League, i bianconeri sono riusciti a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League, grazie alla vittoria con cui il Benfica ha letteralmente liquidato la pratica Maccabi Haifa.

Max Allegri – negli istanti immediatamente successivi alla sfida con i transalpini – ha sottolineato come ora come ora l’Europa League sia diventato un obiettivo da centrare. Il rammarico in casa bianconera è stato però sottolineato dalle dichiarazioni di diversi calciatori. La squadra ha mostrato timidi segnali di crescita con i francesi, ma la sensazione è che la strada sia ancora piuttosto ardua. Ragion per cui, l’Europa League può davvero configurarsi come un banco di prova importante per gli uomini di Max Allegri, che sfideranno una delle sette squadre (la Roma non figura in questo novero) che hanno terminato il proprio girone di Europa League al secondo posto.

Sorteggi Europa League: le possibili avversarie della Juve

Sotto questo punto di vista, lo spauracchio è inevitabilmente rappresentato dal Manchester United. Anche gli ostacoli Monaco e Psv, però, non possono essere sottovalutati. Sia i francesi che gli olandesi, infatti, hanno dimostrato di avere le carte in regola per mettere in difficoltà avversari sulla carta molto più quotate. Nel novero delle possibili avversarie della Juve figurano anche Union Berlino e Nantes. La “truppa” francese è rinfoltita anche dal Rennes, mentre appare più agevole (teoricamente) un possibile accoppiamento con il Midtjylland.

Si tratta di avversari che chiaramente la “Vecchia Signora” non può e non deve prendere sotto gamba. Ricordiamo che le gare valide per i sedicesimi di Europa League si disputeranno il 16 e il 23 febbraio, ovviamente dopo la sosta per i Mondiali. Il sorteggio per decretare le avversarie delle italiane – la Roma è riuscita a qualificarsi, battendo in rimonta il Ludogorets grazie ad un Pellegrini e un Zaniolo in versione deluxe – si terrà il 7 novembre alle ore 13 a Nyon.