“La Juve come i 5 Stelle”: il paragone che non ti aspetti

Il parere controcorrente sulla prestazione della Juventus contro il Psg: poco da salvare per i bianconeri di Allegri

Il giorno dopo Juventus-Psg, si susseguono bilanci e commenti sul percorso europeo dei bianconeri in Champions League, concluso con una ennesima sconfitta, e sulla gara di ieri sera, piuttosto particolare per le condizioni in cui è stata disputata.

Era una Juventus davvero ai minimi termini, per le numerosissime assenze, tanto che da più parti si era temuta l’imbarcata di proporzioni storiche. Pur nelle difficoltà, comunque, la squadra di Allegri ha lottato e ha cercato di fare il possibile contro un avversario superiore tecnicamente e decisamente più in salute, tenendo la partita in equilibrio fino alla fine. E’ anche vero che il Psg ha accelerato raramente, e quando lo ha fatto, ha fatto malissimo alla fase difensiva dei bianconeri. Per i quali, insomma, nonostante una prestazione non totalmente negativa come ce n’erano state altre nelle gare precedenti, le riflessioni devono essere importanti e approfondite.

“La Juve di Allegri senza disciplina e ordine”, nuova stroncatura

Un quadro, quello dell’eccessivo ottimismo sbandierato dopo la gara dello Stadium, che viene smontato in maniera impietosa da Tony Damascelli. Il giornalista de ‘Il Giornale’, a ‘Radio Radio’, ridimensiona di molto l’impatto della prestazione bianconera, richiama Allegri alle sue responsabilità e ad una attualità che rimane preoccupante, con una ripresa in campionato che chiarirà davvero quali potranno essere gli obiettivi del club. “La partita di ieri della Juventus mi fa pensare al Movimento 5 Stelle, che passa dal 30 al 15 per cento e sostiene di aver vinto – spiega – E’ una gara che ha chiarito le idee tattiche dell’allenatore. Non c’è disciplina, non c’è ordine, quando è entrato in campo Chiesa la squadra aveva tre uomini sulla fascia sinistra e il solo Cuadrado sulla destra. Ci si appiglia ormai soltanto agli episodi, alle giocate dei singoli, al temperamento di questo o di quell’altro e basta, non c’è altro. Per chi capisce di calcio, è stata una partita in realtà malinconica. Per chi vuole sventolare il vessillo della rinascita, si vedrà con l’Inter quanto c’è di vero”.