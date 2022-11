DIRETTA Europa League: Feyenoord-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Partita decisiva per il passaggio del turno in Europa League, Feyenoord-Lazio verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo la batosta interna contro la Salernitana con tanto di code polemiche per la squalifica di Milinkovic Savic nel derby, la Lazio è chiamata ad una reazione immediata per completare la propria missione in Europa League. A partire dalle 18.45, la squadra allenata da Maurizio Sarri sarà impegnata in casa del Feyenoord per conquistare la qualificazione alla prossima fase e farlo da prima della classe. Primi a pari punti con lo Sturm Graz, i bianconcelesti vogliono evitare le forche caudine rappresentate dallo spareggio con una terza classificata della Champions League.

Uno spareggio che l’hanno scorso costò caro alla squadra capitolina, eliminata dal Porto ai sedicesimi di finale. Senza l’infortunato Ciro Immobile, Sarri farà nuovamente ricorso all’utilizzo del falso nove e punterà sulla voglia di rivalsa di Milinkovic dopo quanto accaduto domenica scorsa. I padroni, dal canto loro, hanno bisogno di un miracolo per qualificarsi alla prossima fase. In caso di vittoria, gli olandesi raggiungerebbero a quota 8 punti proprio la Lazio, ma per superarla sarà necessario vincere con almeno due gol di scarto. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Feyenoord-Lazio

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Kocku, Szymanski, Timber; Jahankabakhsh, Danilo Pereira, Dilrosun.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

CLASSIFICA GRUPPO F: Lazio e Sturm Graz 8 punti; Feyenoord e Midtjylland 5