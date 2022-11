Kvaratskhelia senza limiti: follia totale e addio Napoli

E’ l’assoluto protagonista del Napoli capolista in campionato: Kvaratskhelia ha fatto innamorare i top club, cifre astronomiche

Otto gol e dieci assist. E’ il roboante bottino di Kvicha Kvaratskhelia nelle sue prime diciassette partite con la maglia del Napoli. L’attaccante georgiano ha dato sfoggio di tutto il suo talento e ci ha impiegato poco per entrare nel cuore dei tifosi azzurri.

Il suo modo di giocare infiamma il ‘Maradona’ ma i suoi numeri sono quasi mai fini a se stessi. Ecco allora che un talento del genere non può passare inosservato ai top club europei che, infatti, hanno già attivato i loro radar. Ventuno anni, grandi colpi, impatto devastante in un campionato difficile come la Serie A: tutti ingredienti che hanno attirato l’attenzione delle grandi società del vecchio continente. Tra queste ci sono ovviamente i club di Premier League pronti a fare follie per strapparlo al Napoli.

In particolare è il Chelsea ad aver messo nel mirino Kvaratskhelia e da Londra potrebbe anche partire una offerta faraonica per convincere De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, offerte faraoniche per Kvaratskhelia

Stando a quanto riferisce il ‘Sun’ il Chelsea vuole portare in Premier League il 21enne georgiano già questa estate. Per farlo Boehly non baderà a spese ed, infatti, lo stesso tabloid parla di cento milioni di euro. Una cifra dieci volte più grande rispetto a quella sborsata dal Napoli appena pochi mesi fa per portarlo in Italia.

Difficile però che De Laurentiis lasci partire il suo nuovo gioiello già la prossima estate. Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli è già al lavoro per blindare il nuovo idolo del ‘Maradona’ e goderselo ancora per un po’. Per il georgiano è pronto un adeguamento dell’ingaggio con il prolungamento di un altro anno del contratto firmato questa estate. Un modo per provare a tenere lontane le tentazioni e lasciare che il talento di Kvaratskhelia illumini ancora per un po’ il campionato italiano.