Juve, la scelta è fatta: “E’ meraviglioso, spero rinnovi”

Il giocatore è da tempo nel mirino dei bianconeri. Il tecnico vorrebbe blindarlo, le sue parole lasciano davvero pochi dubbi

Sono diversi i giocatori interessanti che al termine della stagione vedranno scadere il proprio contratto, sui quali ci sono le attenzioni dei grandi club.

Basta dare uno sguardo rapido alla lunga lista dei calciatori con scadenza 30 giugno 2023 per rendersene conto. Tra questi c’è anche Lionel Messi, oltre che Milan Skriniar e Marco Asensio di cui si sta parlando tanto nelle ultime settimane.

Tra gli elementi più interessanti non può non essere citato Youri Tielemans. Il belga 25enne è un punto fermo della Nazionale, oltre che del Leicester. Ha una valutazione sui 40 milioni di euro e rappresenta una grande occasione per tutte le squadre che sono alla ricerca di un centrocampista di qualità. Tielemans ha voglia di spiccare il volo, di alzare l’asticella.

E’ davvero molto complicato un rinnovo con il Leicester, anche se il suo tecnico, Brendan Rodgers, ci spera ancora: “E’ un professionista fantastico per noi – riporta Sky Sports -, anche se è in difficoltà con il suo contratto non si è mai fatto condizionare, è meraviglioso lavorare con lui. Mi piacerebbe che firmasse un altro contratto e continuasse la sua avventura al Leicester, ma vedremo…”. Parole che fanno intendere come il rinnovo sia più una speranza che una vera e propria possibilità.

Calciomercato, tutti vogliono Tielemans: c’è anche la Juve

In Inghilterra, d’altronde, sono certi che il futuro di Tielemans sarà lontano dal Leicester. Tra le squadre che si sono interessate a lui c’è anche la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono stati sempre molto attenti ai calciatori in scadenza di contratto: il belga potrebbe davvero essere il prossimo grande colpo. Tielemans è un giocatore nel pieno della maturità calcistica, è integro fisicamente e sa interpretare più ruoli a centrocampo. Caratteristiche queste che lo rendono davvero appetibile.

La Juventus non è l’unica squadra che ci sta pensando. Piace al Barcellona, al Real Madrid e a diversi club della Premier League. Alla fine nel futuro di Tielemans potrebbe esserci proprio il campionato inglese. E’ l’Arsenal, infatti, ad essere in vantaggio sulla concorrenza per mettere le mani sul centrocampista belga.