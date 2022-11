La Juventus si libera di Alex Sandro: prezzo e destinazione shock

La Juventus ha chiuso con l’approdo in Europa League il proprio girone di Champions, perdendo peraltro anche contro il Paris Saint Germain a Torino. Ora è tempo di chiudere in Serie A prima della sosta con un occhio anche al mercato di gennaio

Si è chiusa ieri la fase a gironi di Champions League della Juventus, eliminata prematuramente in un raggruppamento in cui hanno dominato Benfica e Paris Saint- Germain, rispettivamente prima e seconda.

I bianconeri, sconfitti anche dal PSG a Torino, hanno ottenuto comunque il pass per il prossimo turno di Europa League nonostante i soli tre punti conquistati nelle sei gare del girone. Un disastro sotto ogni punto di vista e che accomuna per certi versi la Juventus all‘Atletico Madrid, finito addirittura ultimo e fuori dall’Europa nel proprio di raggruppamento.

Un momento nero quindi, non solo per la Juve che quantomeno sta provando a risollevarsi in campionato dopo una prima parte disastrosa, ma anche per i ‘Colchoneros’ di un Diego Pablo Simeone che vive uno dei punti più bassi di tutta la sua avventura in biancorosso. Le due compagini, oltre che dall’annata di crisi, potrebbero essere accomunate anche da alcune tematiche di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro idea dell’Atletico per gennaio: le cifre

Dopo la debacle europea, l’Atletico Madrid continua a contemplare l’idea di andare a potenziare la squadra già a gennaio. Secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ per rafforzare la difesa penserebbero ad Alex Sandro che è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023 e senza rinnovo all’orizzonte.

Da tempo Simeone ne chiederebbe l’ingaggio, visto che non è mai stato convinto della propria fascia sinistra sin da quando era occupata dal verdeoro Renan Lodi poi salutato in estate. Andrea Berta potrebbe provare a sfruttare la situazione contrattuale del bianconero che potrebbe arrivare al Wanda Metropolitano per meno di cinque milioni di euro. Il Cholo è attratto anche dall’esperienza e dalla versatilità di Alex Sandro, al netto però di una fase comunque calante della propria carriera, e soprattutto di un ingaggio molto importante che può rappresentare un ostacolo da risolvere.