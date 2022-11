PAGELLE e TABELLINO Juventus-PSG 1-2: Mbappe di un altro pianeta, Milik non graffia

Juventus-Paris Saint-Germain: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per la fase a gironi di Champions League. Mbappe trascina l’undici di Galtier

La Juventus lotta ed esce a testa alta dallo scontro contro la corazzata Paris Saint-Germain, che espugna l’Allianz Stadium grazie alla superba prova di uno scatenato Mbappe. I bianconeri ringraziano il Benfica e accedono in Europa League.

Il fuoriclasse francese trascina i suoi e firma un gol da fantascienza, mentre nella ripresa è il neo-entrato Nuno Mendes a beffare la ‘Vecchia Signora’. All’undici di Allegri non basta il pareggio di capitan Bonucci sul finire del primo tempo. Locatelli brilla, convince in mezzo al campo anche il baby Fagioli. Milik non graffia, Gatti paga dazio di fronte all’irresistibile Mbappe. Messi si accende a tratti, male Donnarumma.

Le pagelle di Juventus-PSG: Locatelli brilla, notte da dimenticare per Donnarumma

JUVENTUS

Szczesny 6 – Nulla può sulla magia di Mbappe il rasoterra radente del neo-entrato Nuno Mendes.

Gatti 5 – Comune mortale di fronte all’alieno Mbappe: lesa maestra. Non ha ancora l’esperienza necessaria per certi palcoscenici.

Bonucci 6,5 – Lotta e fa quel che può di fronte a due mostri come sacri Messi e Mbappe. Da vero capitano spinge i compagni fino al 95′ e dà speranza alla Juve con la rete del pareggio.

Alex Sandro 5,5 – Ordinato e attento fino al guizzo di Nuno Mendes. Tiene colpevolmente tutti in gioco sulla rete del terzino ospite.

Cuadrado 5 – Croce e delizia: protagonista sull’1-1 di Bonucci, non trova però continuità (per l’ennesima volta in stagione) sul binario destro. Nuno Mendes lo svernicia sul secondo vantaggio del PSG (88′ Barrenechea SV).

Fagioli 6,5 – Altra prova di personalità: si alterna con Locatelli in regia, testa alta e piede educato. Di questo passo deve per forza trovare maggiore spazio (88′ Barbieri SV).

Locatelli 7 – Il migliore dell’undici di Allegri. Battaglia con il connazionale Verratti, dà geometrie e taglia il campo con precisione. In due occasioni spaventa Donnarumma dalla distanza: si è ritrovato, ottima notizia per Allegri (85′ Soulé SV).

Rabiot 6 – Qualità e gamba al servizio della squadra. Ogni tanto esagera con delle sgroppate un po’ fine a se stesse, però il suo apporto è comunque prezioso sul centrosinistra.

Kostic 5,5 – Parte bene, spavaldo e con intraprendenza. Col passare dei minuti perde lucidità e sbaglia tanto quando deve rifornire le punte.

Miretti 5,5 – Corsa e cuore non mancano, per applicazione è più che sufficiente nel giostrare dietro Milik. Però negli ultimi sedici metri sbaglia ancora molto: il ragazzo c’è ma bisogna lavorarci, Allegri docet (74′ Chiesa 6 – Ritorna in campo dopo quasi dieci mesi tra l’ovazione dell’Allianz Stadium. Ha una voglia matta di riprendersi il tempo perso e quasi si guadagna un rigore).

Milik 5,5 – Lavoro sporco e tanto sacrificio. Manca una buona occasione all’inizio, Marquinhos è un osso duro e gli concede praticamente zero. Stavolta non graffia.

All. Allegri 6 – Forse la migliore Juve della stagione, considerando le diverse assenze e l’avversario. Tante le note positive, tra le quali il rientro (un po’ a sorpresa) di Federico Chiesa. Ringrazia il Benfica e rimane in Europa: i rimpianti e il fallimento però restano.

PARIS SAINT-GERMAIN

Donnarumma 5 – Bersagliato a più riprese dal pubblico dell’Allianz Stadium. Colpevole sul gol di Bonucci, imbarazzante in un’altra uscita nella ripresa: così non ci siamo caro Gigio…

Hakimi 5,5 – Patisce all’inizio la verve di Kostic. Lontano parente – almeno stasera – del treno ammirato all’Inter.

Sergio Ramos 5 – Serata da dimenticare anche per l’ex capitano del Real Madrid. Dorme sull’1-1 di Bonucci: difficile con queste prestazioni meritarsi la convocazione per il Mondiale.

Marquinhos 7 – Il migliore dopo l’extraterrestre Mbappe. Prima mura Milik, poi salva letteralmente Donnarumma su Miretti. Baluardo.

Bernat 5,5 – Anche lui non fa meglio di Hakimi sull’altra corsia. Soffre un Cuadrado che è tutto, fuorché un fulmine di guerra negli ultimi tempi (68′ – Nuno Mendes 6,5 – Una saetta: appena entrato firma la rete che riporta in vantaggio i francesi e decide la gara).

Fabian Ruiz 6 – Qualche buon ricamo prima di lasciare il campo per un problema muscolare (21′ Renato Sanches 6 – Non ha la qualità del napoletano, fatica a imporsi in mezzo al campo).

Verratti 6,5 – Dispensa qualità e giocate d’alta scuola, arduo come sempre strappargli il pallone dai piedi. Faro del PSG di Galtier, fischiato dai tifosi bianconeri all’uscita dal campo (88′ Danilo Pereira SV).

Vitinha 5,5 – Non brilla come al solito. Si vede poco in fase di costruzione e fa poco filtro senza palla.

Soler 5 – Si accende a sprazzi, impalpabile sulla trequarti. Spreca una ghiotta chance da titolare con Neymar squalificato (68′ Ekitike 6 – Apprezzabili alcune giocate a far respirare la squadra).

Messi 6 – Non sempre nel vivo del gioco, quando prende palla però sono dolori per la retroguardia bianconera. Inventa con Mbappe, anche se stavolta non lascia il segno.

Mbappe 8 – Un alieno all’Allianz Stadium. Gol da fantascienza, che ubriaca la difesa juventina prima di infilzare Szczesny con un destro potente e preciso. Suo anche l’assist per la cavalcata vincente di Nuno Mendes. Inarrestabile, di un altro pianeta per tutti o quasi.

All. Galtier 6 – Il PSG espugna lo Stadium con il minimo sforzo. Mbappe da solo (o quasi) stende ancora la Juventus come all’andata, anche se il 2-1 di Torino non basta: il Benfica travolge il Maccabi e i francesi sono costretti ad accontentarsi del secondo posto nel girone.

Arbitro: Del Cerro Grande 6 – Arbitra all’inglese, facendo correre molto il gioco. Qualche dubbio resta sull’intervento in area ai danni di Chiesa.

TABELLINO

JUVENTUS-PSG 1-2

13′ Mbappe; 38′ Bonucci (J); 68′ Nuno Mendes

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (88′ Barrenechea), Fagioli (88′ Fagioli), Locatelli (85′ Soulé), Rabiot, Kostic; Miretti (74′ Chiesa); Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani. Allenatore: Allegri

Paris Saint-Germain (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat (68′ Nuno Mendes); Fabian Ruiz (21′ Renato Sanches), Verratti (88′ Danilo Pereira), Vitinha; Soler (68′ Ekitike); Messi, Mbappe. A disposizione: Sergio Rico, Letellier, Mukiele, Bitshiabu, Zaire-Emery, Sarabia. Allenatore: Galtier

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna)

VAR: Martinez Munuera (Spagna)

Ammoniti: Gatti (J), Milik (J), Fagioli (J), Verratti (P)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 41.089 per un incasso da 4.851.821 euro