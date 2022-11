“Una roba oscena”: Juve, così è davvero troppo

La Juventus perde contro il Paris Saint-Germain e un bianconero è criticato sui social: “E’ una roba oscena”

Quinta sconfitta in sei partite per la Juventus che dice addio alla Champions perdendo in casa contro il Psg. Un ko che arriva al termine di quella che può essere definita come la miglior partita stagionale della squadra di Allegri.

Prestazione positiva per quasi tutti i calciatori bianconeri, anche se ce n’è uno che si becca le critiche, anche pesanti, del popolo dei social. Si tratta di Juan Cuadrado, uno dei bersagli positivi dei tifosi juventini in questa stagione finora da dimenticare. E dire che il colombiano non era partito neanche male con buone sgroppate sulla destra e soprattutto l’assist per il gol del pareggio di Bonucci. Poi però nella ripresa il blackout. Cuadrado ha perso la verve e ha palesato le solite difficoltà soprattutto in fase di non possesso palla.

Juventus-Psg, Cuadrado nel mirino: “Inguardabile”

Per l’ex Chelsea e Fiorentina è arrivato anche l’errore sul gol del 2-1 del Psg: Mendes lo ha bruciato sullo scatto, andando a concludere a rete l’assist perfetto di Mbappe. Una situazione che ha dato il là alle proteste dei tifosi della Juventus che non hanno gradito la prestazione del proprio numero 11.

“Inguardabile” scrive così un utente su Twitter, mentre un altro si lascia andare ad una sentenza ancora più pesante: “Cuadrado è finito, proprio scaduto. Grazie ma va in pensione l’anno prossimo”. Un giudizio che trova d’accordo molti sostenitori della Juventus, come chi trova il principale difetto del 34 di Necoclì: “In difesa è una roba oscena”. Giudizi che non ammettono repliche e che si inseriscono in una situazione particolare per il calciatore. Cuadrado, infatti, è in scadenza di contratto a fine stagione e il club sta riflettendo se avviare la trattativa per il rinnovo o chiudere il rapporto, lasciandolo libero a parametro zero.

Ecco alcuni tweet su Cuadrado:

Cuadrado was juventus worst player according to Jtwitter — Nate🇮🇹 (@nat_envy) November 2, 2022

Cuadrado buonanotte — Drago (@Lucadragoni) November 2, 2022

La solita juve senza gioco tuttavia finalmente una buona prestazione dei singoli per qualità tecnica dei giovani, corsa, atteggiamento, aggressività e approccio. Gatti e Cuadrado inguardabili. Un buon punto di partenza, ma sappiamo già che sarà solo estemporanea. #JUVPSG — Leonardo Pompeo (@Leonardopompeo7) November 2, 2022

Cuadrado è finito ma proprio scaduto. Grazie panita ma va in pensione l'anno prossimo — chicco ex machina (@chiesalandia) November 2, 2022

Cuadrado tornato ai suoi livelli attuali — Antonio Di Bello (@Dibbello) November 2, 2022

Ecco cosa succede quando non concretizzi. Non stavamo giocando male, ma con il PSG non puoi essere così lezioso. Cuadrado in difesa ormai è una roba oscena https://t.co/HuO7Py0jWz — Max Vader II (@VaderSaltato) November 2, 2022

Ancora che insiste per #cuadrado che ha nelle gambe 20 minuti di gioco , ma vabbè ormai #JuvePSG — Ask🌈 (@peraltro12) November 2, 2022