Da Bonucci a Chiesa e Messi: i tifosi si schierano

La Juventus e il Paris Saint-Germain sono i campo per l’ultima di Champions: da Bonucci a Chiesa e Messi, la reazione dei tifosi

La Juventus ospita il Paris Saint-Germain nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Con i bianconeri già eliminati, si va in campo per conquistare il primo posto (i francesi) o per strappare il pass per l’Europa League (i bianconeri).

L’attesa per un match di questo livello c’è comunque, con diversi spunti di interesse: dal ritorno in panchina di Chiesa alla presenza all’Allianz Stadium’ di Lionel Messi. Proprio il nome dell’attaccante argentino alla lettura della formazioni è stato accompagnato dall’applauso dei tifosi presenti questa sera nell’impianto torinese. Una reazione completamente diversa quella invece avuta dai sostenitori della Juventus quando lo speaker ha letto la formazione scelta da Allegri.

Juventus-Psg, ovazione per Chiesa: Bonucci nel mirino

Se all’avversario Messi sono stati riservati applausi, trattamento diverso ha ricevuto il capitano della Juve Leonardo Bonucci. Quando è stato pronunciato il suo nome, dagli spalti si è sollevato qualche fischio. Un comportamento frutto delle prestazioni non positive del difensore, ma anche di qualche atteggiamento che i tifosi non hanno gradito più di tanto.

Accoglienza invece decisamente positiva per Federico Chiesa: un boato ha accompagnato il suo nome alla lettura delle formazioni. Dopo il lungo infortunio l’esterno è rientrato tra i convocati e potrebbe trovare spazio nel secondo tempo, come anticipato da Allegri. Tornando a Bonucci, da segnalare come il difensore si sia preso i fischi a distanza anche di ‘San Siro’: questa la reazione dei tifosi del Milan quando sui maxischermi hanno mandato le immagini del suo gol.