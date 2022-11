TV PLAY | Juventus, grana Di Maria: “Non so se sarà d’accordo”

Dal Paris Saint-Germain all’Inter, è ancora emergenza infortuni per Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni a TV PLAY, su Calciomercato.it

Il PSG per l’obiettivo Europa League e l’Inter. Tra questa sera e domenica, la Juventus di Massimiliano Allegri si giocherà un’importantissima fetta della propria stagione dopo il fallimento in Champions.

“Sono dispiaciuto per essere uscito dalla Champions, ora vogliamo andare in Europa League e per questo la partita col PSG è importantissima. Non ci sarà Vlahovic, che speriamo di avere per l’Inter, quando dovrebbero rientrare anche Di Maria e Bremer. Troppi infortuni? Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa”. Alla vigilia del match, Massimiliano Allegri si è espresso così sull’obiettivo Europa League e i tantissimi infortuni che continuano a tormentare la squadra bianconera. Per il Paris Saint-Germain è recuperato solo Locatelli, con il tecnico che è obbligato a proseguire il cammino europeo per non compromettere ulteriormente la stagione e la propria posizione in panchina. Su TV PLAY, a Calciomercato.it, Marco Guidi de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato così del futuro dell’allenatore: “A mio parere Allegri resta fino a fine stagione, soprattutto perché secondo me la Juventus al momento non ha un’idea chiara su chi prendere dopo”. Le cose potrebbero invece cambiare al termine della stagione: “A fine stagione, tra Conte e altre situazioni, qualcosa potrebbe cambiare”.

Juventus tra PSG e Inter: gli annunci su Bremer e Di Maria

Guidi, verso il Derby d’Italia tra Juve e Inter in programma domenica sera, ha anche parlato delle condizioni di Bremer e Di Maria: “Mentre sono certo sul fatto che Bremer giocherà titolare contro l’Inter, su Di Maria ci andrei con le molle. È vero che con l’Inter è fondamentale, ma allo stesso tempo c’è un Mondiale alle porte con altre due partite. Non so se sarà d’accordo il giocatore a scendere in campo titolare. Contro l’Inter potremmo anche vederlo per qualche minuto, ma non dall’inizio”. Possibile nuova ‘grana’ Di Maria, dunque, per Massimiliano Allegri. Il Mondiale in Qatar è alle porte e l’argentino, in particolare, non vuole rischiare ulteriori ricadute.