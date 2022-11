Donnarumma ritorna in Serie A: da suggestione a realtà

Nel futuro di Gigio Donnarumma potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A: è sempre più che una semplice suggestione

La decisione di non rinnovare con il Milan per andare al Paris Saint-Germain è stata una delle più controverse degli ultimi anni, ma Gianluigi Donnarumma potrebbe avere un ritorno in Serie A nel suo destino.

Questa sera arriverà a Torino da avversario, difendendo la porta del PSG in quella che sarà l’ultima partita dei gironi di questa edizione di Champions League. Dopo un primo anno tra alti e bassi sotto la Tour Eiffel, quest’anno ‘Gigio’ sta trovando maggiore continuità di prestazioni e sta riuscendo ad esprimersi su livelli consoni al suo talento. La possibilità di rivederlo in Serie A in futuro, intanto, sembra crescere col passare delle settimane.

La Juventus ha attualmente la miglior coppia di portieri della Serie A. Nessuno può disporre delle garanzie offerte da Szczesny e Mattia Perin per difendere la propria porta, solamente Handanovic-Onana si possono avvicinare. L’anagrafe del portiere polacco, però, non lascia spazio a troppe fantasie e il contratto in scadenza nel 2024 porta la dirigenza bianconera a riflettere sul futuro. Diversi sono i profili vagliati dalla ‘Vecchia Signora’, ma la prima scelta resta sempre la stessa.

Calciomercato Juventus, Donnarumma per il dopo Szczesny | Gigio è la prima scelta

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus non avrebbe perso di vista Gianluigi Donnarumma, che resterebbe più di una semplice suggestione per il dopo Szczesny. Tanti sono i nomi sui taccuini della dirigenza bianconera, da Carnesecchi a Mamardashvili, come ha rivelato l’agente in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, ma il portiere della Nazionale resta il grane sogno.

La Juventus, storicamente, ha sempre dato grande importanza al portiere e si è fregiata di avere il numero ‘1’ della Nazionale. Da Zoff a Buffon, la storia dei guantoni in salsa azzurra ha sempre avuto anche tinte bianconere. Proprio per questo motivo, Donnarumma resterà sempre nei pensieri della ‘Vecchia Signora’ e nei prossimi anni si potrebbe aprire una finestra per realizzare tale possibilità. Certo, un aspetto deve essere molto chiaro: per riuscire a riportare ‘Gigio’ in Serie A sarà necessario un esborso economico molto importante.