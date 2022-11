Calciomercato Juve e Inter, intromissione improvvisa per il colpo a zero

Juve e Inter drizzano le antenne sul calciomercato, a caccia di colpi importanti per la loro rosa. Nuova sterzata per l’affare a zero

Juve e Inter non hanno iniziato al meglio la stagione, con qualche punto di troppo lasciato per strada e la necessità di macinare in campionato per recuperare sul Napoli primo in classifica, ma anche su chi gli sta subito dietro.

Le cose sono andate diversamente in Champions League per i nerazzurri, che hanno superato un girone difficilissimo con avversarie del calibro di Barcellona e Bayern Monaco. La Vecchia Signora, invece, è andata incontro a una delusione molto forte, vista l’eliminazione per mano di Benfica e PSG, ma anche di un Maccabi Haifa che ha teso un tranello niente male in Israele agli uomini di Massimiliano Allegri. E i portoghesi hanno comunque dimostrato nel doppio confronto di essere superiori ai bianconeri, almeno per quanto si è visto in campo. Tra i protagonisti, è impossibile non scrivere di Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro è arrivato nel pieno della carriera e ha dimostrato doti tecniche niente male, unite alla conoscenza tattica che gli è arrivata dal calcio lusitano. A Juve e Inter non è sfuggita la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero, o anche a gennaio, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2023, ma ora le due italiane non sono sole.

L’Arsenal si inserisce per Grimaldo: Juve e Inter, la concorrenza ora aumenta

La stagione dell’Arsenal è stata finora sorprendente in Premier League e i Gunners hanno tutta l’intenzione di rinforzarsi per alimentare il loro progetto. Secondo quanto ‘Record’, i londinesi hanno messo nel mirino proprio Grimaldo, che dovranno contendere alle italiane, ma anche a Barcellona e Chelsea. La situazione in casa Arsenal è piuttosto delicata sull’out mancino. Oleksandr Zinchenko sta avendo problemi con gli infortuni e comunque può essere spostato a centrocampo. Kieran Tierney, invece, ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Mikel Arteta. Il futuro è tutto da scrivere e Juve e Inter non partono battute, ma la concorrenza per Grimaldo è nettamente in aumento.