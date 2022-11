Juve, il super colpo è un flop: lo vogliono già restituire

Il club bianconero non è stato particolarmente fortunato con i nuovi acquisti arrivati dall’ultima finestra di mercato

Nella settimana che porta al Derby d’Italia, la Juventus dovrà prima chiudere la fallimentare campagna europea con l’ultima giornata davanti al Paris Saint-Germain. Sebbene l’obiettivo ottavi sia definitivamente tramontato, alla formazione bianconera un risultato positivo potrebbe comunque garantire il terzo posto e dunque il piazzamento in Europa League.

L’impressione generale è che alla squadra di Allegri serva soprattutto una prestazione positiva per rilanciare il morale all’interno dello spogliatoio. Arrivare mentalmente carichi per la sfida contro l’Inter di domenica prossima, al netto delle numerose assenze per via dei tanti calciatori in infermeria, potrebbe agevolare la preparazione ad una partita che per i bianconeri si presenta come la più importante di questa prima parte di stagione.

Chi salterà sicuramente entrambe le gare tra campionato e Champions e tornerà a vestire la maglia della Juventus nel 2023, è Paul Pogba. Il centrocampista francese, come annunciato nella giornata di ieri dalla sua agente Rafaela Pimenta, non parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar. Un verdetto confermato dal club bianconero in seguito ad accertamenti radiologici eseguiti nella giornata di ieri.

Calciomercato Juve, Pogba flop: i tifosi chiedono il ‘reso’

A poche settimane dal ‘Black Friday’, nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale degli ultimi grandi colpi della scorsa estate che fin qui ha deluso meriterebbe di essere restituito indietro il prima possibile. Tra le alternative proposte, proprio Paul Pogba è stato il calciatore che ha raccolto il maggior numero dei voti con il 48,7%.

L’ex centrocampista del Manchester United, tornato alla Juve a costo zero, non ha disputato per infortunio nemmeno un minuto in un match ufficiale in questa stagione. Un altro colpo tornato in Italia dalla Premier League è stato Romelu Lukaku, anche lui tormentato da un primo stop muscolare accusato a fine agosto e da una ricaduta evidenziata due giorni fa. Il belga è stato votato dal 20,5% dei tifosi.

A chiudere la classifica troviamo l’altro centrocampista bianconero Leandro Paredes al 17,9% e all’ultimo posto la grande scommessa estiva del Milan, De Ketelaere al 12,8%.