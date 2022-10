Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 31 ottobre



La domenica di campionato partorisce lo scossone, con il Napoli che allunga in maniera decisa in classifica grazie al risultato del posticipo. Il Milan viene sconfitto per 2-1 dal Torino e la ‘Gazzetta dello Sport’ titola “Diavolo che Toro” e, conseguentemente, di fianco, “Fuga Napoli“. In alto, “Incubo Pogba“: nuove complicazioni per il francese, che a questo punto rischia seriamente di non partecipare ai Mondiali in Qatar.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ apre con la fuga della capolista: “ScappaNapoli“, dopo il ko dei campioni d’Italia del Milan in casa del Torino. Oggi, altre due gare: “La Roma a Verona senza Spinazzola“, con i giallorossi che hanno l’occasione di riportarsi al quarto posto in solitaria. Ancora guai per la Juventus: “Allegri, altri problemi: fuori McKennie e Iling“.

Su ‘Tuttosport’, un titolo ‘gemello’ di quello della ‘Gazzetta’: “Diavolo che Toro!”, cambia solamente il punto esclamativo per celebrare l’impresa della squadra di Juric sul Milan. Di fianco, le parole di Braida, ds della Cremonese, uno che conosce bene il nome del momento in casa della Juventus: “Fagioli alla Pirlo: Juve, credici“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di lunedì 31 ottobre 2022

E’ giorno di commenti alla domenica di campionato anche all’estero, dove sono venuti fuori risultati decisamente non banali. In Spagna, prosegue il duello testa a testa in vetta, con il Barcellona che ringrazia i ‘cugini’ catalani del Girona, che strappano l’1-1 al Bernabeu con il Real Madrid, che resta solo a +1 sui blaugrana: “Gironazo“, titola il ‘Mundo Deportivo’. In Inghilterra, invece, esultano Manchester United, vittorioso con il West Ham, e Arsenal, che rifila 5 reti al Nottingham Forrest. Il titolo del ‘Mirror’ è infatti “Rash, Bang Wallop“, parafrasando il nome di un celebre parco divertimenti per bambini in Inghilterra (‘Crash Bang Wallop’).