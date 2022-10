PAGELLE e TABELLINO Monza-Bologna 1-2: Ferguson tuttofare, Ranocchia delude

Monza-Bologna: pagelle e tabellino del posticipo dell’U-Power Stadium valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta ribalta i brianzoli grazie alle reti di Ferguson e Orsolini

Il Bologna espugna l’U-Power Stadium, ribaltando grazie alle zampate di Ferguson e Orsolini il vantaggio dal dischetto dei padroni di casa con Petagna.

Il centrocampista scozzese offre una prestazione perfetta oltre al gol, mentre il numero 7 entra e fa subito la differenza per la squadra allenata d Thiago Motta con il guizzo che decide la gara. Al Monza di Palladino non basta il talento di Sensi, delude Ranocchia sulla trequarti. Male anche Marlon, in difficoltà sul frizzante Zirkzee.

Le pagelle di Monza-Bologna: Sensi non basta a Palladino, Barrow indolente. Che impatto per Orsolini

MONZA

Di Gregorio 6,5 – Decisivo nel primo tempo sulla correzione volante di Zirkzee. Incolpevole sulle reti di Ferguson e Orsolini.

Donati 6 – Bada al sodo, si affida all’esperienza per contenere le sfuriate degli attaccanti ospiti.

Marlon 5 – Zirkzee gli fa girare la testa: fatica a contenerlo, non è a suo agio nel ruolo di centrale.

Carlos Augusto 5,5 – Arretrato da braccetto vista l’emergenza difensiva: non sfigura, anche se dà il meglio di sé quando può lanciarsi sulla fascia. Lascia troppo spazio a Orsolini sul vantaggio felsineo.

Birindelli 6 – Preferito a Ciurria, torna titolare dopo un lungo periodo. Sprinta sulla fascia destra, non demerita.

Sensi 6,5 – Sta bene fisicamente, macina chilometri e sfrutta la sua qualità per verticalizzare. Ci prova più volte dalla distanza: è in fiducia e si vede. Si procura con astuzia e classe il rigore del vantaggio (67′ Bondo 5,5 – Porta energia e fisicità al Monza, anche se è troppo passivo sull’inserimento di Orsolini che porta al 2-1 del Bologna).

Rovella 6 – Centro gravitazionale del Monza nel prima frazione, ha ragione Palladino quando lo definisce un giocatore fondamentale per questo Monza. Nella ripresa ‘buca’ però l’intervento sul gol di Ferguson e perde dinamismo.

D’Alessandro 6 – La sua velocità mette in apprensione la difesa ospite. Non sempre è lucido nella giocata (Ciurria 6 – Forze fresche e tanta corsa per il ‘Fante’).

Pessina 5,5 – Primo tempo di sostanza a raccordo tra centrocampo e attacco. Mobile e nel vivo del gioco, perde però smalto nella ripresa. Accusa la stanchezza e Palladino lo sostituisce (79′ Valoti SV).

Ranocchia 5 – E’ una delle sorprese di Palladino dal primo minuto. Fiducia però stavolta non corrisposta: fatica a trovare la posizione giusta avanzato sulla trequarti e non bissa l’ottima prova sciorinata contro il Milan (46′ Caprari 5 – Pochi guizzi, non inventa: non fa meglio rispetto al compagno di squadra).

Petagna 6 – Maluccio nella prima parte, non riesce a sfuggire all’attenta marcatura di Soumaoro. Dà segnali di risveglio dopo l’intervallo e con freddezza realizza dal dischetto il primo gol in campionato con la maglia biancorossa (79′ Gytkjaer SV).

All. Palladino 5,5 – Il Monza non riesce a capitalizzare al meglio l’1-0 su rigore di Petagna. Subisce in pochi minuti la rimonta del Bologna e fatica a reagire all’uno-due dei felsinei. Buona la prima ora di gioco, anche se la squadra è meno spumeggiante e solida rispetto a qualche settimana fa.

BOLOGNA

Skorupski 6.5 – Sempre attento sui tentativi dalla distanza del Monza.

Posh 6 – Attivo sul binario destro, mette una palla interessante per Zirkzee nel primo tempo. ingenuo quando falcia Sensi in area ma non si abbatte: suo il lancio che manda Ferguson in porta.

Soumaoro 6,5 – Attento in marcatura su Petagna, ingaggia un duello senza esclusione di colpi. Sfortunato sul palo colpito.

Lucumì 6 – Rapido e puntuale nelle chiusure. Buona l’intesa con Soumaoro.

Cambiaso 6,5 – In costante proiezione offensiva, cambia fascia offrendo sempre un prezioso contributo alla causa (91′ Lykogiannis SV).

Ferguson 7,5 – Non si risparmia in mezzo al campo, pericoloso negli inserimenti e intelligente tatticamente. Fa malissimo al Monza sul lancio di Posh, confezionando con una gran giocata la rete dell’1-1. Ci ha preso gusto: seconda rete consecutiva in campionato per lo scozzese. Tuttofare, lo trovi un po’ ovunque.

Medel 6 – Lotta e dà battaglia come al solito in mediana. Cagnaccio (63′ Moro 6 – Fa legna e dà il suo apporto nella rimonta bolognese).

Aebischer 5,5 – Qualche sortita isolata, non riesce d incidere sulla trequarti (63′ Orsolini 7 – Entra con il giusto piglio e finalmente si sblocca. Realizza un gol pesantissimo per la squadra di Thiago Motta).

Dominguez 6,5 – Lega con qualità il gioco, ma offre anche sostanza alla sua squadra. Imbucata illuminante che Zirkzee non sfrutta a dovere.

Barrow 5 – Spaesato e indolente: mai un guizzo degno di nota a mettere in difficoltà i difensori di casa. Assai deludente (91′ Sansone SV).

Zirkzee 7 – Spaventa Di Gregorio con una zampata da rapace dell’area di rigore. Veloce e ficcante, spreca malamente l’assist d’oro di Dominguez. Si rifà nella ripresa piazzando l’assist decisivo per il neo-entrato Orsolini (76′ – Soriano SV).

All. Thiago Motta 7 – La ribalta dopo il vantaggio del Monza, azzeccando la mossa Orsolini che porta subito i suoi frutti. Seconda vittoria consecutiva e tre punti pesantissimi per la classifica nello scontro diretto dell’U-Power Stadium.

Arbitro Pairetto 5,5 – Soprattutto nella ripresa fatica a gestire la contesa. Cartellini un po’ a casaccio.

TABELLINO

MONZA-BOLOGNA 1-2

57′ rig. Petagna (M); 60′ Ferguson; 73′ Orsolini

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi (67′ Bondo), D’Alessandro (67′ Ciurria); Pessina (79′ Valoti), Ranocchia (46′ Caprari); Petagna (79′ Gytkjaer). A disposizione: Cragno, Antov, Carboni, Marrone, Machin, Barberis, Colpani, Mota, Petagna, Vignato. Allenatore: Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso (91′ Lykogiannis); Ferguson, Medel (63′ Moro); Aebischer (63′ Orsolini), Dominguez, Barrow (91′ Sansone); Zirkzee (76′ Soriano). A disposizione: Bardi, Bagnolini, De Silvestri, Sosa, Vignato. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Pairetto (sez. Nichelino)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Aebischer (B), Medel (B), Marlon (M), Sensi (M), Rovella (M), D’Alessandro (M), Thiago Motta (dalla panchina, B)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 11.388