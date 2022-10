Nuovi esami per Immobile: arriva il comunicato UFFICIALE

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, si è sottoposto quest’oggi a nuovi esami strumentali: c’è la nota ufficiale del club biancoceleste

C’è aria di derby nella Capitale. È partito il conto alla rovescia: la Lazio targata Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho si sfideranno domenica prossima nella bolgia dello Stadio Olimpico, a partire dalla ore 18:00. Un match assolutamente da non perdere, molto significativo anche per quanto concerne la classifica.

Entrambe i tecnici dovranno fare a meno di pedine estremamente importanti. I giallorossi, per dire, non avranno a disposizione Paulo Dybala, oltre al lungodegente Georginio Wijnaldum. Due calciatori in grado di spostare pesantemente gli equilibrio. La situazione sul fronte biancoceleste non è molto differente. Milinkovic-Savic è stato ammonito nella gara persa malamente contro la Salernitana.

Il centrocampista serbo era diffidato e, dunque, è scattata la squalifica di un turno, che lo costringerà a saltare una delle partite più significative della stagione. Potrebbe, invece, riuscire ad unirsi ai compagni bomber Ciro Immobile, che sta lavorando per smaltire la lesione muscolare e rientrare in anticipo dall’infortunio. Questa mattina, il centravanti campano si è sottoposto a nuovi esami clinico-strumentali, per rendersi conto in maniera più approfondita dello stato attuale del suo problema fisico.

Lazio, il comunicato UFFICIALE su Immobile dopo i nuovi esami

Da poco è arrivato il comunicato ufficiale pubblicato dalla Lazio sul proprio sito: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatori Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali – si legge nella nota -. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano“.

Insomma, rimane complicato immaginare la presenza nel derby (anche in panchina) dell’ex Torino e Borussia Dortmund, il quale in ogni caso punta a tornare a disposizione prima della sosta per i Mondiali in Qatar. La condizione fisica del classe ’90 è migliorata nel frattempo, ma tutto dipenderà da come procederà il suo recupero nei primi giorni di questa settimana. La sensazione è che si vada verso un inevitabile forfait. Per avere certezze, però, bisognerà ancora attendere qualche giorno.