“Accertamenti radiologici”: UFFICIALE Juve, l’ermegenza è totale

Allegri senza mezza squadra in vista della sfida di Champions col Psg e, soprattutto, di quella contro l’Inter di domenica prossima

La Juventus è in piena emergenza infortuni. Con Psg in Champions e Inter in campionato, rispettivamente mercoledì e domenica sera, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di almeno una decina di calciatori. Tutti alle prese con guai fisici.

Juventus, sovraccarico muscolare al retto femorale per McKennie

Nella lista degli indisponibili figura Weston McKennie, sottopostosi “ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato – come riporta la nota ufficiale del club bianconero – un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”.

Juventus, Pogba torna nel 2023: niente Mondiale

Ovviamente rimane fuori dai giochi Paul Pogba, con la Juve che potrà riaverlo a disposizione solo all’inizio del 2023. Come riporta ‘Sky Sport’, il centrocampista francese salterà anche il Mondiale in Qatar. “Alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio – prosegue il comunicato della Juventus con riferimento proprio a Pogba – necessita di proseguire il suo programma riabilitativo”.