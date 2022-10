Pogba-Mondiale: l’annuncio UFFICIALE che spazza via ogni dubbio

In questa prima parte di stagione il francese non ha giocato nemmeno un minuto con la Juventus. Ha parlato la sua agente Rafaela Pimenta

La Juventus non lo ha mai avuto e non lo avrà almeno fino all’inizio del 2023. Parliamo ovviamente di Paul Pogba, il quale come informa il club targato Exor “necessita di proseguire il suo programma riabilitativo”. Tradotto: arrivederci all’anno nuovo.

Juventus, niente Mondiale per Pogba

L’altro stop costa però a Pogba anche, anzi soprattutto la partecipazione al Mondiale con la sua Francia. A ‘Telefoot’, l’agente del transalpino Rafaela Pimenta ha conferma che il suo assistito non andrà in Qatar. Dopo le visite mediche effettuate ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, il centrocampista della squadra di Allegri ha bisogno di recuperare dopo l’operazione.

🎙️ Rafael Pimenta au micro de @telefoot_TF1 « Paul aimerait reprendre au plus vite mais il doit s’armer de patience, travailler dur en ces temps difficiles et donner le meilleur de lui-même pour être de retour sur le terrain pour les fans et son équipe dès que possible. » 2/2 — Yassin Nfaoui (@YassinNfaoui) October 31, 2022

Juventus, agente Pogba: “Deve avere pazienza”

“Paul vorrebbe riprendere il prima possibile ma deve avere pazienza – ha sottolineato la Pimenta – e lavorare sodo in questi tempi difficili e dare il meglio di sé per tornare in campo il primo possibile sia per i tifosi che per la sua squadra”.