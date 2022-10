Clamoroso alla Juve: oltre dieci assenti con PSG e Inter

Continua l’emergenza in casa Juventus: sono oltre dieci gli assenti con Paris Saint-Germain e Inter. Gli ultimi aggiornamenti

“La nostra posizione non cambia: Allegri ha la piena fiducia della società e degli stessi giocatori. Credo che sia normale che quando non arrivano i risultati saltino fuori tanti nomi e tanti altri ne usciranno, ma ripeto la nostra posizione non cambia”.

“Abbiamo tanti indisponibili come ho detto: questa squadra è stata costruita con una logica, con i giovani come alternative. Ripeto abbiamo fatto le cose con una logica giusta e importante. E spero di vedere la squadra al completo, così come era stata pensata, almeno per una partita. Poi durante la sosta recupereremo sicuramente qualche giocatore”. Prima di Lecce-Juve, Pavel Nedved è tornato a blindare Massimiliano Allegri dopo l’uscita anticipata dalla Champions League. Il vicepresidente non ha voluto parlare di alibi, sottolineando però le tantissime assenze che stanno condizionando la stagione della squadra bianconera. L’emergenza è continua e negli ultimi giorni si è anche aggravata: oltre ai soliti lungodegenti, infatti, si sono aggiunti gli infortuni di Vlahovic, McKennie e Iling-Junior, l’ultimo talento emergente proveniente dalla Juventus Next Gen.

Juventus, da Pogba e Chiesa a Vlahovic: tutti gli assenti in casa bianconera

L’ultima notizia riguarda Pogba: il centrocampista francese, ormai prossimo al rientro dopo l’operazione al ginocchio, ha accusato un affaticamento muscolare e, salvo sorprese, si rivedrà solo nel 2023. Più in generale, saranno ben dodici gli assenti contro il Paris Saint-Germain: Pogba, Chiesa, McKennie, Vlahovic, Bremer, De Sciglio, Paredes, Di Maria e i giovani Kaio Jorge, Aké e Iling-Junior. Assente anche lo squalificato Danilo, che tornerà contro l’Inter.