TV PLAY | Critiche per Allegri: “Peggior Juve della storia recente ma così è disgustoso”

Le dichiarazioni del giornalista de La Stampa, che fa il punto della situazione in casa bianconera. Ecco le sue parole

L’ambiente Juventus è stato scosso dal nuovo stop di Paul Pogba. Per il centrocampista francese non c’è davvero pace.

Il rischio che il calciatore, che non ha mai giocato con i bianconeri in questa stagione, salti il Mondiale è davvero concreto.

Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TvPlay, ha pochi dubbi in merito alla presenza di Pogba in Qatar: “Direi che il Mondiale è pressoché compromesso. Il fatto che ci siano stati dei nuovi esami radiologici che hanno portato a stabilire la necessità di un ulteriore periodo di fermo fa sì che devi arrivare al Mondiale senza tenuta atletica. Quindi difficile pensare che la Francia si affidi a lui. Per la Juventus è un altro colpo, un acquisto prezioso per il centrocampo che non si è mai visto. Non possiamo parlare di coincidenza o sfortuna, McKennie è solo l’ultimo di una lunga lista”.

Immancabile un commento su Massimiliano Allegri, ritenuto da molti un allenatore superato: “Parlare di Allegri bollito penso lo abbia fatto solo un ramo estremo del tribunale social – prosegue Barillà -. Perché dire che la squadra e il tecnico sono in grossa difficoltà siamo i primi a dirlo. Dargli invece del bollito lo trovo disgustoso, anche perché non si va poi a guardare cosa succede concretamente nelle società. La difesa ritrovata è una bella novità, ha permesso di capitalizzare risultati importanti anche se non eclatanti. E’ probabilmente una delle peggiori Juventus della storia recente, però è comunque a due punti dal quarto posto, vuol dire che forse c’è stato qualche processo sommario di troppo”.

Juventus, Barillà: “Altri problemi senza Europa League”

Retrocessione in Europa League – “Dopodomani è delicatissima – conclude Barillà -. I 30 milioni sfumati potrebbero essere recuperati in parte in Europa League che se guardiamo le squadre è un’altra Champions League. Sfumasse anche quella sarebbero problemi. Lo Scudetto credo sia sinceramente compromesso, perché al di là della scaramanzia trovo il Napoli una squadra completa. La Juventus deve rimontare, il quarto posto è impossibile da non considerare sempre per motivi economici, Allegri ha colpe pesanti, ma ci sono anche colpe che vanno ben oltre il campo”.