Allegri distrutto in diretta: “Non so cosa stia lì a fare”

La Juve di Massimiliano Allegri ha vinto contro il Lecce, ma non ha davvero convinto. Il tecnico ex Milan resta sulla graticola: nuovo attacco in diretta

Massimiliano Allegri è alla guida di una Juve che non riesce proprio del tutto a lasciarsi alle spalle la crisi. Contro il Lecce è arrivata una vittoria risicata, con il punteggio di 0-1, grazie a un gran gol di Nicolò Fagioli.

I segnali di ripresa erano già arrivati in Serie A, ma poi la Champions League ha fatto tornare la Vecchia Signora alla realtà con una doppia sonora sconfitta prima con il Maccabi Haifa e poi contro il Benfica. Se la massima competizione europea è stato un fallimento, in campionato le cose vanno un po’ meglio, nonostante alcune delle ultime vittorie non siano state molto convincenti. Il gioco non decolla, sotto il profilo della continuità e del dominio del possesso palla. La Juve sembra ancora vittima di se stessa, dei dettami difensivi che limitano la proposta offensiva e di troppi errori dei singoli in fase di costruzione. Insomma, il dito continua a essere puntato verso Allegri, uno che ha già vinto lo scudetto in passato sia a Torino che a Milano, ma che i tifosi non riescono proprio ad accettare alla guida dei bianconeri. Oggi è arrivato un altro annuncio in diretta che è andato ancora contro l’allenatore.

Damascelli ancora contro Allegri: l’attacco in diretta

Tony Damascelli ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’, evidenziando i problemi che ancora riguardano la Juventus. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, che si è scagliato di nuovo contro il tecnico livornese: “Allegri conti fino a dieci prima di dire certe cose. Quando lo sento dire, come nel caso di Fagioli, che si è ‘imbastardito’ e che ‘va in giro per il campo’, mi chiedo: ma lui è ancora l’allenatore della Juventus? Esattamente cosa sta lì a fare, se sostiene che i giocatori in campo vadano dove vogliono? Inizio ad avere dubbi sulle sue capacità in questo momento”.