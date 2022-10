DIRETTA Serie A, Monza-Bologna 0-0: il palo salva Di Gregorio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

Il Monza ed il Bologna si affrontano nel monday night che chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra due squadre appaiate in classifica a quota 10 punti. Una gara che si svolgerà regolarmente nonostante l’accoltellamento di Pablo Marì di quattro giorni fa e che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da un lato i biancorossi di Raffaele Palladino vogliono invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive rimediate in trasferta contro l’Empoli e contro il Milan e tornare al successo da dedicare al difensore spagnolo dimesso dall’ospedale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Discorso in parte simile, dall’altro lato, per i rossoblu di Thiago Motta, desiderosi di dare seguito alla vittoria ottenuta la settimana scorsa sul Lecce per non rischiare di trovarsi invischiati nella lotta salvezza. L’ultimo scontro diretto ufficiale tra Monza e Bologna risale a 28 anni fa in Serie C: i felsinei si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Fasce. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘U-Power Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Bologna

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi, D’Alessandro; Pessina, Ranocchia; Petagna. All. Palladino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio ed Inter 24, Udinese e Juventus 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* e Monza* 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona e Cremonese 5.

*Una partita in meno