Quarto posto e addio: UFFICIALE l’esonero

Con la squadra al quarto posto la società ha deciso di esonerare il tecnico dalla panchina: è arrivata l’ufficialità

Negli ultimi anni sono diversi gli allenatori italiani che hanno deciso di spostarsi all’estero per provare nuove esperienze e crescere ulteriormente. Uno degli ultimi è stato Roberto De Zerbi, che dopo aver lasciato il Sassuolo si è trasferito allo Shakhtar Donetsk e ora allena i Brighton in Premier League, dove nell’ultima giornata ha battuto il Chelsea.

Un altro allenatore volato all’estero ormai da un po’ di tempo è Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore di Inter e Udinese ha girato molto allenando Panathinaikos, Sparta Praga, Esteghlal e infine l’Al-Gharafa in Qatar. L’esperienza con quest’ultima però dopo meno di due anni è giunta al termine. Infatti è arrivato oggi l’annuncio dell’esonero ufficiale del tecnico italiano. Scelto già il sostituto in panchina.

Calciomercato, Stramaccioni esonerato dall’Al-Gharafa: scelto il sostituto

Finisce l’avventura di Andrea Stramaccioni sulla panchina dell’Al-Gharafa, squadra che milita nel massimo campionato qatariota. Lo scorso anno la squadra di Stramaccioni arrivò quinta con un’importante flessione nel finale di stagione, quando incasso tre sconfitte nelle ultime quattro partite. In un anno e mezzo alla guida dell’Al-Gharafa Stramaccioni ha conquistato anche una finale di Coppa dell’Emiro, poi persa.

Il suo addio dalla panchina del club era già previsto per dopo il Mondiale, ma ora è diventato ufficiale. Con la squadra al quarto posto, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società qatariota che ha ringraziato Stramaccioni per il lavoro svolto e ha reso noto l’esonero. Dopo aver lasciato la panchina del club del Qatar Stramaccioni tornerà in Italia in attesa di una nuova avventura. Questa potrebbe essere magari proprio in uno dei campionati italiani. Infatti Stramaccioni non allena in Italia da ben sette anni, quando nel 2015 lasciò la panchina dell’Udinese. In questi sette anni Stramaccioni ha sicuramente acquisito esperienza a livello internazionale e dunque potrebbe portare a qualche club italiano una visione diversa del calcio. Vedremo quando e dove sarà la nuova esperienza in panchina, nel frattempo Stramaccioni potrà godersi il Mondiale in Qatar, purtroppo ancora una volta senza l’Italia.