La decisione è UFFICIALE: torna alla Juve nel 2023

Comunicato del club: l’operazione ritorno a Torino si perfezionerà all’inizio del prossimo anno. Ecco tutti i dettagli

Il ritorno alla Juventus è praticamente ufficiale. L’annuncio è arrivato poco fa, con il tutto che sarà perfezionato all’inizio del prossimo anno.

Torna da Allegri, in bianconero Mohamed Ihattaren. L’Ajax ha appena annunciato che “l’opzione di acquisto non sarà esercitata“.

“Il prestito”, prosegue la nota del club olandese, “scadrà il 3 gennaio 2023 e non sarà prorogato“.

ℹ️ Ajax has notified Mohamed Ihattaren and Juventus FC that the option to purchase will not be exercised. Ihattaren’s loan will run out on 3 January, 2023 and not be extended. — AFC Ajax (@AFCAjax) October 31, 2022

Calciomercato Juventus, Ihattaren potrebbe risolvere il contratto

Ihattaren è stato preso dalla Juve nell’agosto 2021 dal Psv Eindhoven per appena 2 milioni di euro. Subito girato in prestito alla Sampdoria, in blucerchiato è durato pochissimo. Per problemi famigliari, ma senza l’autorizzazione del club doriano, è tornato in Olanda per poi passare all’Ajax a gennaio 2022 restando però di proprietà dei bianconeri. Coi ‘Lancieri’ una sola presenza, nell’aprile scorso in finale di Coppa d’Olanda contro l’ex Psv persa 2-1. Poi il nulla, da qui la decisione della società di Amsterdam di non riscattarlo. Un grande talento sprecato, anche se l’età – spegnerà 21 candeline a febbraio – è ancora dalla sua parte. Possibile la risoluzione del contratto con la Juventus, in scadenza nel 2025.