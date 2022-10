Hanno dato il via libera: gratis alla Juventus già a gennaio

La Juventus dice no all’attaccante gratis già a gennaio: senza la cessione di Kean non se ne può fare nulla

Terzo successo di fila in campionato e distanze accorciate dalla zona Champions. La Juventus di Allegri, trascinata dai giovani Fagioli e Iling contro il Lecce, sta risalendo la china in Serie A, anche se lentamente.

I nove punti conquistati nelle ultime tre partite fanno ben sperare, soprattutto perché maturati in situazione di difficoltà dal punto di vista degli infortuni.

Una contingenza che ha obbligato Allegri a puntare sui giovani con ottimi risultati. A gennaio però, dopo il Mondiale, i bianconeri si aspettano di poter ritrovare gran parte della rosa e soprattutto quei giocatori, Pogba in testa, che avrebbero dovuto garantire il salto di qualità. Un salto di qualità che serve anche in attacco dove brilla il solo Milik sul quale però Allegri punta a corrente alternata. Proprio il polacco è arrivato in estate dopo che era sfumata la trattativa, portata avanti a lungo, per Depay.

L’olandese continua a non giocare al Barcellona e a gennaio potrebbe essere messo sul mercato. Inoltre ‘elnacional.cat’ sostiene che i dirigenti blaugrana sarebbero pronti a dare il via libera alla sua cessione a titolo gratuito alla Juventus pur di liberarsi del suo ingaggio.

Calciomercato Juventus, no a Depay gratis

L’olandese in estate è stato a lungo corteggiato dalla Juventus ma alla fine non se n’è fatto più nulla. Ora il Barça avrebbe dato il via libera al suo addio gratis ma i bianconeri non hanno intenzione di cogliere l’occasione.

Per un arrivo in attacco, infatti, c’è la necessità di una uscita ed allora Depay al momento non è una possibilità. Lo diventerebbe qualora a Torino riuscissero a cedere Moise Kean a titolo definitivo. Impresa complicata considerati i 28 milioni che la Juventus deve sborsare per l’obbligo di riscatto.

Una cessione, quindi, non potrebbe discostarsi troppo da questa cifra, rendendo difficile mandare in porto una eventuale trattativa. Intanto però sullo sfondo c’è sempre Depay. Il Barcellona è pronto a lasciarlo andare anche gratis, a Torino al momento non vogliono sfruttare l’occasione.