Juve, ritorno Conte: contratto con cifre astronomiche

Quello di Antonio Conte è uno dei profili accostati alla panchina della Juventus dopo il tremendo inizio di stagione: contratto astronomico

Vince ma non convince la Juventus vista a Lecce, che ha portato a casa i tre punti grazie a una perla del giovane Nicolò Fagioli. Anche sabato la squadra di Allegri ha faticato molto per trovare il gol del vantaggio, nonostante la differenza tra le due squadre fosse nota. Sicuramente ancora pesa nella mente e nelle gambe dei giocatori bianconeri l’eliminazione dalla Champions League e un’Europa League da conquistare nell’ultima giornata contro il Psg.

Fatto sta che la Juventus nonostante la vittoria di ‘corto muso’ contro il Lecce non è ancora uscita dalla crisi di inizio di stagione, che l’ha vista collezionare un ruolino di marcia tra i peggiori dell’ultimo decennio. Ovviamente a essere messo in discussione è soprattutto il tecnico Massimiliano Allegri, con la panchina che continua a tremare. Tra i possibili sostituiti si allontana l’ipotesi di un grande ritorno. Rinnovo astronomico.

Juventus, il ritorno di Conte si complica: proposto un rinnovo astronomico dal Tottenham

Antonio Conte sta facendo un grande lavoro al Tottenham e potrebbe ricevere il giusto premio a breve. Il tecnico ex Juventus e Inter ha riportato in Champions League lo scorso anno gli ‘Spurs’, dove ora sono primi nel girone. Mentre in Premier League quest’anno è terzo dietro solo al Manchester City e all’Arsenal.

Il profilo di Antonio Conte è uno di quelli che è stato accostato per sostituire Massimiliano Allegri alla Juventus al termine della disastrosa stagione bianconera che sta maturando fino ad ora. Proprio il tecnico italiano però sembrerebbe allontanarsi sempre di più da un clamoroso ritorno in bianconero. Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il Tottenham sarebbe pronto a intavolare le trattative con Conte per il rinnovo del contratto. Infatti l’accordo con gli ‘Spurs’ scadrà il prossimo giugno, ma il club inglese sarebbe pronto a offrire ben 13 milioni di sterline a stagione al tecnico italiano per rinnovare. Un rinnovo da circa 15 milioni di euro che allontana sempre di più l’ipotesi Juventus per Conte.