La Juventus lo vuole a tutti i costi: ecco il colpo a gennaio

La Juventus tenta il forcing sul mercato, primo obiettivo per il 2023 già deciso: i bianconeri disposti a tutto per l’acquisto

La stagione della Juventus ha preso una piega molto diversa da quella che la dirigenza bianconera, in estate, dopo diversi investimenti sul mercato, si augurava. Doveva essere l’anno, per i piemontesi, per tornare in pianta stabile in zona scudetto e lottare per vincerlo. Per ora, non sta andando così.

Primi mesi dell’annata 2022/2023 in cui la Juventus ha già incassato una dolorosissima e sanguinosa eliminazione dalla Champions League, stavolta addirittura nella fase a gironi. In campionato, dieci i punti di ritardo dal Napoli capolista, anche se, pur in affanno e con un gioco che ancora non convince, sono arrivate tre vittorie consecutive per prendere un po’ di ossigeno in classifica. Quanto meno, la zona Champions è tornata a tiro, ma servirà fare di meglio nella seconda parte della stagione. Una Juventus che si prepara a intervenire sul mercato nuovamente già a gennaio, con una accelerazione improvvisa per un obiettivo di vecchia data.

Juventus, ritorno alla carica per Asensio: bianconeri determinati a ottenere il sì

Nel mirino c’è Marco Asensio, vecchio pallino di Allegri e in generale dell’ambiente bianconero. Un nome per il quale la Juventus sembra disposta a fare follie, o quasi. Un colpo da mettere a segno ‘a tutti i costi’, secondo ‘Don Diario’. Lo spagnolo, come noto, è in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid, anche se di recente sembra voglia provare a restare con i ‘Blancos’. L’inizio di stagione però anche per lui è stato insoddisfacente, con 13 presenze di cui praticamente tutte soltanto rappresentate da scampoli di gara e un unico match giocato da titolare e per tutti i 90 minuti. Il suo profilo non è in cima alle preferenze di Ancelotti, per usare un eufemismo. Anche per questo, la Juventus conta di riuscire a convincere il giocatore, magari, si legge sul portale iberico, anche prima dell’estate. Un forcing a gennaio, anticipando i tempi, non è da escludere, anche se questo significherebbe dover pagare un indennizzo al Real.