Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 30 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 30 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture domenicali dedicate logicamente al sabato di campionato, dal quale sono arrivati messaggi importanti. La ‘Gazzetta dello Sport’, nel suo titolo principale, esalta l’Inter di Inzaghi, alla quarta vittoria consecutiva contro la Sampdoria e che raggiunge per il momento la terza posizione: “Inter formula 3“. Vince anche la Juventus in una trasferta durissima sul campo del Lecce: “Juve sì, a Lecce semina Fagioli“. Ma il Napoli continua a essere inarrestabile là davanti: “Osimhen scappa“. Si attende la replica del Milan sul campo del Torino: “Milan, che fai?“.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra la capolista, che con il Sassuolo giunge all’ottava vittoria di fila in campionato e 13esima complessiva: “Napoli alieno“. Dietro, le grandi però non mollano e bagnano a loro volta il sabato con una vittoria: “L’Inter sa correre, la Juve è viva“.

‘Tuttosport’ dedica l’apertura alla vittoria della Juventus a Lecce: “Sì, Fagioli! Un’altra Juve è possibile“, con i giovani bianconeri protagonisti in Puglia. Per la squadra di Allegri c’è ancora una lunga rincorsa però davanti visto il rendimento delle avversarie: “Napoli, sei degno di Diego” e “De Vrij-Barella-Correa: l’Inter vola“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di domenica 30 ottobre 2022

Sabato di campionato molto intenso anche in Spagna. Su ‘As’, la caduta dell’Atletico Madrid, ancora una volta, dopo la Champions, beffato in maniera atroce nei minuti finali, stavolta con il Cadice: “La semana mas cruel” per gli uomini di Simeone. Il Barcellona, invece, a sua volta reduce da una eliminazione dolorosissima, trova riscatto, con la vittoria in casa del Valencia di Gattuso che porta la solita firma: “Salvador Lewandowski” nel titolo di ‘Sport’ che esalta l’ennesima prodezza da parte del bomber polacco, decisiva per un successo importantissimo nella corsa al vertice con il Real Madrid.