Lazio-Salernitana 1-0, voti e tabellino primo tempo: Zaccagni imprendibile, Bronn si addormenta

I voti e il tabellino del primo tempo tra Lazio e Salernitana, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A

La Lazio non vuole fermarsi e oggi affronta la Salernitana in un match che i biancocelesti devono vincere per rimanere al passo delle big e sperare in un passo falso del Milan e della Roma.

Un primo tempo senza grandi spunti, con molti errori tecnici da una parte e dall’altra. A sbloccarla è Zaccagni nel finale di primo tempo su un’imbucata di Luis Alberto. Questi i voti della prima frazione di gioco:

LAZIO:

Provedel 6

Lazzari 6

Casale 6

Romagnoli 6.5

Marusic 6

Vecino 6

Cataldi 6

Luis Alberto 6.5

Pedro 6

Felipe Anderson 5.5

Zaccagni 7

All. Sarri 7

SALERNITANA:

Sepe 6

Gyomber S.V. (10′ Bronn 5)

Daniliuc 5.5

Fazio 5.5

Mazzocchi 6.5

Candreva 6

Radovanovic 6

Coulibaly 6

Bradaric 6.5

Piatek 5.5

Bonazzoli 6

All. Nicola 5

Arbitro: Manganiello 6

Lazio-Salernitana, il tabellino del primo tempo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (10′ Bronn), Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Piatek, Bonazzoli. All. Nicola

Arbitro: Gianluca Manganiello

Var: Marco Di Bello

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 41′ Zaccagni