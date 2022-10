Non sta in piedi, cambio immediato: infortunio pesante all’Olimpico

Nello stadio della Capitale si sta giocando la sfida Lazio-Salernitana valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

Subito brutta tegola all’Olimpico, dove è in corso la gara tra la Lazio di Sarri e la Salernitana di Nicola valevole per l’undicesima giornata di Serie A.

Al decimo di gioco Gyomber è stato costretto a lasciare il campo per quello che, all’apparenza, sembra un brutto infortunio. Il difensore dei granata ha fatto uno scattato per fiancheggiare Zaccagni (autore poi dell’1-0) che era partito a sinistra. Ad un certo punto, però, si è fermato. Gyomber non riusciva a stendere la gamba, a stare in piedi. Non a caso è stato portato a braccia fuori dal terreno di gioco. Al suo posto Broon. Da segnalare il bel gesto di fair play dello stesso Zaccagni, il quale nonostante potesse puntarlo e lanciarsi verso la porta, ha preferito mettere il pallone fuori.